Animada, Jojo Todynho destaca marquinha de bronzeamento artificial: 'Neon'

Se preparando para o Carnaval, a cantora Jojo Todynho decidiu renovar o bronzeamento artificial e mostrou o resultado da marquinha

Animada para curtir os dias de Carnaval, a cantora Jojo Todynho separou um tempo em sua agenda corrida para renovar o bronzeado e arrasar como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel. Na última quinta-feira, 08, ela usou as redes sociais para mostrar o resultado da técnica artificial.

Em frente ao espelho, a famosa se gravou enquanto explicava o procedimento realizado. "Hoje meu dia está corrido. No meio dessa pausa, estava aqui na Barra, e vim fazer meu bronze. Gente, olha isso. Hoje eu fiz a black neon", disse Jojo, destacando as marquinhas.

"A preta está neon", brincou ela. E completou: "É isso, vamos embora para outro compromisso. Correria total". Após o bronzeamento artificial, a dona do hit Que Tiro Foi Esse marcou presença no barracão da Mocidade Independente de Padre Miguel na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, para pegar sua fantasia.

Jojo Todynho, que realizou uma cirurgia bariátrica, não esconde o quanto está satisfeita com o resultado de seu processo de emagrecimento. Após o procedimento, ela tem investido pesado em exercícios físicos e mudou radicalmente sua alimentação.

"Atingi a minha meta. Fico muito feliz com o meu progresso e estou me sentindo maravilhosa", disse ela ao Jornal Extra. A campeã de A Fazenda 12, da Record, também falou sobre a decisão de emagrecer.

"Com certeza há uma pressão estética, mas estou muito confiante e feliz com o meu corpo, como sempre estive. Minha mudança de estilo de vida teve como motivação a minha saúde. As críticas são parte do jogo, mas eu sei quem sou. O que importa para mim é me sentir bem e saudável. Não me deixo abalar por comentários negativos", declarou.

De look fitness, Jojo Todynho revela novas mudanças em seu corpo

A cantora Jojo Todynho não para de ter resultados após fazer uma cirurgia bariátrica no último ano e de pegar pesado nos treinos. Nesta segunda-feira, 05, a funkeira iniciou a semana com tudo e não deixou de marcar presença na academia.

Cheia de estilo e atitude, a futura advogada caprichou no look para queimar as calorias. Jojo Todynho então elegeu um conjuntinho de ginástica brilhante e de tom dourado. A musa logo chamou a atenção de seus seguidores ao se exibir belíssima para se exercitar.

"E aí partiu?", escreveu ela na legenda do clique tirado no espelho de sua casa. Nos comentários, os internautas admiraram a artista. "A mulher está um luxo", notaram. "Está maravilhosa", observaram outros.

Nos últimos dias, Jojo Todynho marcou presença no Baile da Vogue e deu o que falar com a produção para o evento. Entrando no tema da festa, ela elegeu um vestido todo brilhante e dividiu opiniões com a escolha.