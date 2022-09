Ana Furtado surge produzida em foto e dispara: ''Prontíssima para seduzir o marido''

A apresentadora Ana Furtado deixou os seguidores babando ao compartilhar uma foto toda produzida

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 12h41

Ana Furtado (48) surgiu deslumbrante nas redes sociais nesta sexta-feira, 30, e chamou a atenção dos seguidores. Toda produzida, a apresentadora colocou a beleza para jogo e arrancou elogios.

Com um look branco com transparência e brilho, a artista posou em frente a uma cortina e impressionou. Ela completou o visual com o cabelo solto e ondulado, e com uma maquiagem impecável.

"Prontíssima para: Trocar a foto do perfil! Entrar com o pé direito em Outubro. Seduzir o maridão @jbboninho. Uma novidade boa que vem aí! (Será que alguém adivinha qual?)", disparou ela na legenda da publicação.

Não demorou muito para os fãs da famosa lotarem os comentários. "Maravilhosa", "Belíssima", "Desse jeito é só partir pra arrasar", "Não sei qual a novidade, mas a certeza que você é maravilhosa", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

ANA FURTADO MOSTRA CORPAÇO NA ACADEMIA

A apresentadora Ana Furtado (48) mostrou sua boa forma em ação nesta terça-feira, 13, ao compartilhar um vídeo treinando na academia. Toda estilosa, ela esbanjou suas curvas saradas enquanto fazia os exercícios. De calça de ginástica e top, a esposa do diretor Boninho (60) provou que está com tudo em cima ao surgir fazendo musculação e outros movimentos para queimar calorias.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!