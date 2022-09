Aos 48 anos, Ana Furtado exibe corpaço treinado na academia e impressiona: ''Exemplo de mulher''

Apresentadora Ana Furtado compartilhou vídeo se exercitando e chamou a atenção ao exibir curvas saradas em ação

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 12h34

A apresentadora Ana Furtado (48) mostrou sua boa forma em ação nesta terça-feira, 13, ao compartilhar um vídeo treinando na academia. Toda estilosa, ela esbanjou suas curvas saradas enquanto fazia os exercícios.

De calça de ginástica e top, a esposa do diretor Boninho (60) provou que está com tudo em cima ao surgir fazendo musculação e outros movimentos para queimar calorias.

"Todo dia é dia de (re)começar. E as terças também podem trazer uma dose de motivação. Se agarra nela e #VAIQUEDÁ! Bora!", disse Ana Furtado na legenda da publicação.

Após dar a dose de ânimo para seus seguidores, a ex-apresentadora da Globo recebeu uma chuva de elogios. "Que linda", escreveram os fãs. "Exemplo de mulher", admiraram outros.

Tempos atrás, Ana Furtado parou tudo ao surgir tomando sol de bumbum para cima. De biquíni, ela exibiu seu corpaço torneado e recebeu muitos elogios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado revela se vai voltar para a televisão

Ainda nos últimos dias, Ana Furtado comentou se voltará para a televisão após brincar que ama estar de férias. Na primeira classe de uma visão, ela surgiu na companhia de Boninho.

Recentemente, a famosa surpreendeu ao revelar que estava deixando a Globo após 26 anos na emissora carioca. Após muitos trabalho e de finalizar sua trajetória na empresa participando do Dança dos Famosos, ela contou que já estava pensando em sair há um tempo. "Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo", comentou ela.

Logo após deixar a empresa, a esposa de Boninho brincou ao acordar tarde em pleno sábado e usando um roupão do líder. "SABADOU! Acordei tarde e ainda virei Líder (com um roupão que o @jbboninho levou quase 20 anos pra me dar, mas tudo bem! Te amo, amor). Aproveitando a vida", contou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!