Ao lado de Boninho, Ana Furtado revela se vai voltar para a televisão

Ana Furtado compartilhou um meme seu nas redes sociais e comentou sobre os próximos passos na carreira após sair da Globo

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 12h39

Nesta segunda-feira, 12, Ana Furtado (48) divertiu os seguidores ao compartilhar um meme seu nas redes sociais. Voltando de viagem com o marido, Boninho (60), ela brincou e revelou que vai, sim, voltar para a televisão após a sua saída da Globo.

A apresentadora compartilhou uma foto com o diretor da TV Globo no avião com destino para o Brasil após as férias. "Aproveitando o meme da foto ao lado para dizer que eu estou voltando………pra casa, porque das férias ainda não", disse ela.

Na sequência, a artista completou. "PS: E voltar pra TV eu volto…. só não agora", garantiu.

Os admiradores de Ana não perderam tempo e comentaram. "A gente nunca tá preparada pra o final das férias, sinceramente","Vocês merecem descansar", "Volta! Volta ! Volta pra TV já estamos com saudades", dispararam eles.

ANA FURTADO E BONINHO CURTEM VIAGEM EM AMSTERDÃM

Ana Furtado (48) compartilhou em seu Instagram uma série de fotos em Amsterdam ao lado de seu marido Boninho (60). O diretor do Big Brother Brasil e a apresentadora que deixou a Globo recentemente posaram para fotos passando na capital da Holanda.

