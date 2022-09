Boninho e Ana Furtado compartilham fotos de viagem para Amsterdã

A apresentadora Ana Furtado e seu marido Boninho apareceram nas redes sociais posando para fotos durante passeios na capital da Holanda

No último sábado, 10, Ana Furtado (48) compartilhou em seu Instagram uma série de fotos em Amsterdam ao lado de seu marido Boninho (60).

O diretor do Big Brother Brasil e a apresentadora que deixou a Globo recentemente posaram para fotos passando na capital da Holanda.

Além de uma selfie do casal nas ruas de Amsterdam, Ana também compartilhou fotos do marido passeando e de alguns pontos turísticos da cidade.

A ex apresentadora do "É De Casa" ainda deu detalhes sobre um ponto turístico visitado pelo casal na viagem internacional.

“Passeio pelas ruas dessa cidade encantadora que tem nos presentado com dias lindos desde que chegamos. Repararam no prédio do cinema onde o filme Elvis está em cartaz? Ele é de 1902. Arquitetura belíssima e preservada né?”, comentou Ana.

Mais fotos!

Na semana passada, o casal também compartilhou algumas fotos na viagem para a Holanda. Ana publicou o álbum de fotos dos passeios em Amsterdã.

"Passeando por essa cidade linda, de cenário incrível e luz natural perfeita (aproveitei até pra blogueirar no final) e, claro, ao lado do meu turista galã preferido @jbboninho. Amsterdam, chegamos!", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.