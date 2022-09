Ana Furtado curte descanso ao lado de Boninho em Amsterdã: "Meu galã preferido"

Apresentadora Ana Furtado abriu o álbum de fotos de sua viagem para Amsterdã, ao lado de Boninho

Redação Publicado em 08/09/2022, às 09h13

Na última quarta-feira, 7, Ana Furtado (48) usou suas redes sociais para compartilhar uma série de fotos da sua viagem especial. Ao lado de Boninho(60), a apresentadora está curtindo os dias de descanso em Amsterdã, Holanda.

Através de seu perfil no Instagram, Ana Furtado abriu o álbum de fotos da sua viagem, onde ela apareceu turistando ao lado de Boninho pelo país.

"Passeando por essa cidade linda, de cenário incrível e luz natural perfeita (aproveitei até pra blogueirar no final) e, claro, ao lado do meu turista galã preferido @jbboninho. Amsterdam, chegamos!", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores de Ana Furtado aproveitaram para desejar um bom descanso para o casal: "Uhuu! Curtam muito", escreveu um. "Que delícia de lugar", disse outro. "Dois lindos!", ressaltou o terceiro.

Confira o post de Ana Furtado:

Ao lado de Boninho, Ana Furtado mostra encontro com Marcos Mion e Suzana Gullo

Recentemente, Ana Furtado registrou um momento especial ao lado do maridão, Boninho, e de um casal famoso, no sábado, 03! A loira e o Big Boss do Big Brother Brasil curtiram almoço na companhia de Marcos Mion (43) e a esposa dele, Suzana Gullo (46).

No Instagram, a atriz publicou uma selfie em que aparece com o amado, o comandante do Caldeirão e a designer de moda, que posou coladinha com o apresentador, e celebrou o encontro.

