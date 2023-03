Ana Clara Lima surpreende ao exibir o novo visual na web: ''Programa novo, cabelo novo''

Apresentadora Ana Clara Lima compartilha transformação nos cabelos para seu novo programa solo, 'Túnel do Amor'

A apresentadora Ana Clara Lima (25) decidiu dar uma repaginada no visual por um motivo muito especial: seu novo programa solo!

Nesta terça-feira, 14, a famosa, que participou do BBB 18, chamou atenção dos seguidores ao exibir o resultado de sua transformação. Mantendo os fios ruivos, a artista surgiu com os cabelos mais curtinhos para comandar a segunda temporada de Túnel do Amor no Multishow e no Globoplay, que foi apresentado por Marcos Mion.

Estilosa com o corte long bob, ao compartilhar a mudança, Ana Clara não escondeu a empolgação por estar à frente de um reality show seu pela primeira vez.

"Programa novo, cabelo novo. Meu primeiro programa solo, Túnel do amor, tá chegando dia 26/04 no @multishow e @globoplay AAAAAAAAAAAAAAAAAA VOCÊS VÃO AMAR!!!!!!!", iniciou ela.

"Se acostumem com essa carinha nova que agora é comercial, outdoor, foto, vídeo, trailer no cinema e tudo mais aquecendo pra chegada do programa!", disse ainda Ana Clara, ganhando elogios nos comentários.

"Gatíssima", elogiou Ivete Sangalo. "Ansiosa pra me viciar em mais um reality. Deusaaa! Troca a foto do perfil urgente", disse Vivian Amorim. "Que linda", exaltou Fernanda Rodrigues. "Sucesso", desejou o amigo Bruno de Luca.

Confira o novo visual de Ana Clara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)

Ana Clara impressiona pelo corpaço sarado

Ana Clara impressionou os seguidores das redes sociais recentemente, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo sua boa forma. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora e ex-participante do BBB 18 exibiu seu corpão sarado ao surgir de biquíni branco e micro shorts jeans. Além disso, ela compôs o look usando um chapéu e óculos escuros.

Ao dividir os registros com os fãs, Ana ainda brincou sobre alguns roxos que estão visíveis em sua canela. "Sempre muito jeitosa como podem ver pelos roxos na canela", escreveu a famosa.

