De biquíni e micro shorts, Ana Clara impressiona ao exibir corpão sarado: "Maravilhosa"

A apresentadora Ana Clara ganhou elogios dos seguidores ao exibir seu corpão nas redes sociais

Ana Clara (25) impressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 7, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo sua boa forma.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora e ex-participante do BBB 18 exibiu seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni branco e um micro shorts jeans. Além disso, ela compôs o look usando um chapéu e óculos escuros.

Ao dividir os registros com os fãs, Ana ainda brincou sobre alguns roxos que estão visíveis em sua canela. "Sempre muito jeitosa como podem ver pelos roxos na canela", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os seguidores não prestaram muita atenção nos roxos da apresentadora, mas sim em seu corpão sarado. "Você é linda", disse uma fã. "É gata demais, tá maluco", escreveu outra. "Tá maravilhosa", afirmou uma seguidora. "Está linda e radiante", comentou mais uma.

Confira as fotos de Ana Clara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)

Segredo para se dar bem no BBB

A apresentadora Ana Clara está no comando do programa BBB – A Eliminação ao lado de Bruno De Luca, e a ex-BBB aproveitou para dar dicas para os novos participantes do reality show. "O conselho que eu daria é o mesmo de sempre: se jogar! E seguir um caminho no jogo que seja coerente com o que você acredita. A chave principal para o BBB é a verdade. E a sua verdade pode agradar ou não, mas isso faz parte", disse a apresentadora.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!