Ana Clara revela o segredo para se dar bem no Big Brother Brasil

Apresentadores do programa BBB – A Eliminação, Ana Clara e Bruno De Luca contam o que é necessário para ser um participante de sucesso no reality show

A apresentadora Ana Clara e o apresentador Bruno De Luca já estão ansiosos para mais uma temporada do programa BBB – A Eliminação, que estreia no dia 18 de janeiro, às 20h, no Multishow. Antes do início da atração, os dois contaram qual dica dariam para os novos participantes do reality show.

Eles contaram o que um participante precisa ter para se dar bem dentro do BBB. "O conselho que eu daria é o mesmo de sempre: se jogar! E seguir um caminho no jogo que seja coerente com o que você acredita. A chave principal para o BBB é a verdade. E a sua verdade pode agradar ou não, mas isso faz parte", disse Ana Clara.

E Bruno De Luca também opinou sobre o assunto. "Seja a melhor versão de você mesmo. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem um lado que não gostaria que ninguém visse, mas isso também faz parte não só do jogo, mas da vida. Tente ser o menos hipócrita possível, são muitas câmeras, o Brasil é muito grande e os analistas de BBB estão aí aos montes (risos)", contou ele.

O BBB – A Eliminação vai ao ar nas noites de quarta-feira no Multishow, que também vai exibir uma hora ao vivo direto da casa todos os idas, logo após o fim do programa na TV aberta.