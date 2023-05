Aline Wirley desabafa sobre dificuldades para assumir cabelo natural: “Sentia vergonha”

Ex-BBB Aline Wirley curte dia de cuidados em salão de beleza com a família e relembra dificuldades no processo de transição capilar

A participante do BBB 23 Aline Wirley (41) teve um dia de beleza com a família em um salão de cabeleireiro na última quinta-feira, 11. Mas em meio aos cuidados, a artista aproveitou para fazer um desabafo sobre suas dificuldades da transição capilar. A cantora chegou a revelar que sentia vergonha de seu cabelo natural.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Aline surgiu lavando os fios ao lado do marido, o modelo e ator, Igor Rickli (35), e o filho do casal, o pequeno Antônio (8): “Dia de beleza da família”, celebra a cantora animada. O herdeiro corrige: “Dia de sofrimento”, mostrando que não curte muito a ida ao salão.

Em seguida, Aline publicou uma foto agradecendo o apoio de seu cabeleireiro e iniciou o desabafo: "Quando comecei meu processo de transição capilar, indo de encontro ao meu 4C, passei por momentos de muitas dúvidas, medo e insegurança", ela contou especificando o seu tipo de fio de cabelo.

"Por vezes me sentia feia e enfraquecida, e nunca me sentia à vontade para ir ao salão para cuidar do meu cabelo. Sentia vergonha", ela desabafou sobre o período de transição capilar, mas disse que tudo melhorou quando conheceu o profissional responsável pelos cuidados com os fios, Igor Louverbeck, que aparece na foto com a artista.

“Ele me ajudou a ter paciência, a respeitar e a entender a textura do meu cabelo, 4c, me ensinou a cuidar do meu cabelo e me empoderou em todos os momentos”, disse a ex-BBB, que concluiu o desabafo com um agradecimento super especial: “Você nem imagina o que fez e faz por mim”, Aline finalizou.

Aline Wirley curte dia de beleza com a família - Reprodução/Instagram

Aline Wirley revela dificuldade para aceitar cabelo natural - Reprodução/Instagram

Aline Wirley explica motivo de sumiço após BBB 23:

Aline Wirley desapareceu dos holofotes após deixar a casa mais vigiada do Brasil. Mas no início do mês a cantora reapareceu nas redes sociais explicando um pouco do motivo de ter sumido da internet após os compromissos obrigatórios do reality show. Segundo a ex-rouge, ela precisou se desconectar e focar na família por um tempo.