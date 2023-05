Aline Wirley explica motivo de sumiço após BBB 23: ‘Desconectada’

Cantora e ex-BBB Aline Wirley reaparece em meio à natureza após sumiço das redes sociais

Nesta quinta-feira, 4, a cantora e ex-Rouge Aline Wirley (41) reapareceu nas redes sociais! Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 explicou um pouco do motivo de ter sumido da internet após os compromissos obrigatórios do reality show. Com um lindo vídeo ao lado do filho, Antônio, a artista agradeceu também aos fãs por votarem nela durante o confinamento.

“Oi, eu tô de volta! Eu tô de volta e tô fazendo esse vídeo especialmente para agradecer. Agradecer profundamente a cada um de vocês que votou, que se conectou comigo, que me enxergou, que me amou. E isso é tão valioso para mim”, começou a cantora.

“Eu precisei ir descansar essa semana que passou, silenciar, ficar com meu filho… Eu estava com muita saudade, muito tempo longe dele, né? Ficar com meu marido, e me reconectar comigo mesma. Para entender um monte de coisa, sabe? O BBB é um programa incrível, uma experiência única e também muito desafiadora”, continuou Aline.

“No meio de tudo isso, tem muito amor, e muito amor de vocês! Então eu estou vindo aqui para agradecer cada um de vocês que está aqui. Muito obrigado, muito, muito, muito obrigada. A gente não faz nada sozinha nessa vida, meu desejo é abraçar cada um de vocês pessoalmente, em gratidão. Eu tô bem, muito bem, graças à divina luz, e continuamos, para sempre”, explicou a cantora, finalizando o vídeo.

Os comentários da pstagem foram inundados de pessoas apoiando a cantora. "Oi maravilhosa, que bom que está aqui novamente", celebrou a cantora Lexa. "A gente te ama muito", declarou o ex-BBB e influenciador digital de esportes, Fred Bruno. "Te amo, amiga", comentou a ex-BBB e modelo angolana Tina Calamba. "Foi tão bom poder olhar você mais de perto, conhecer melhor a sua essência e todas as marcas que você carrega das lutas e glórias da sua vida, sua história por si só é representatividade para muita gente e lá no reality não foi diferente, você provou que não precisa mudar a sua essência para vencer e chegar longe, provou que pode lutar pela via do amor e do acolhimento e ser firme quando necessário, foi um presente poder te conhecer melhor, nossa eterna diva popstar! Te amamos!", afirmou uma outra internauta.