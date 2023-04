Ops! Cara de Sapato vaza áudio de Aline Wirley falando de situação pós-BBB 23

Aline Wirley desabafa com os amigos sobre situação após o BBB 23 e o áudio aparece em vídeo de Cara de Sapato

Sem querer, o lutador Cara de Sapato deixou vazar um áudio polêmico da vice-campeã do BBB 23, a cantora Aline Wirley. No áudio, ela surgiu reclamando de uma situação durante as entrevistas após a final do reality show.

Durante um reencontro com alguns colegas do Quarto Deserto, Cara de Sapato resolveu fazer um story com a campeã Amanda Meirelles. Porém, ao fundo, Aline desabafou sobre uma situação com os outros colegas que estavam no momento.

No áudio, ela apareceu falando que não gostou uma situação em uma entrevista. “Aí encontrei Fred Nicácio. Colocaram eu, Fred e a Domitila para fazer uma entrevista, aí eu falei: 'p* que par*u, mano'. O quê que é isso?'”, disse ela. Rapidamente, o vídeo de Cara de Sapato com o áudio vazado viralizou nas redes sociais.

Aline Wirley analisa sua vida antes e depois do BBB 23

Em entrevista após o BBB 23, a cantora Aline Wirley refletiu sobre como vê a sua vida antes e depois do reality show. "Para além de um programa de entretenimento, o BBB é um programa que reflete a nossa sociedade, como a gente se vê, como a gente se olha. A gente tem a oportunidade de quem está fora se identificar com quem está dentro. Eu entrei com muitas dúvidas. Eu tenho uma história de mais de 20 anos que está sendo construída. Cada oportunidade para mim é muito importante. E não é porque eu tenho 21 anos de história que eu consegui o meu lugar ao sol. Não, eu estou todo dia na raça para conseguir fazer aquilo que eu amo. Eu entro uma Aline que acredita, que busca sonhos; e saio dizendo para as pessoas, principalmente para mulheres como eu, sonharem. Ousem sonhar. Esse lugar é imposto para gente dentro da sociedade, então, sonhar para mim é importante. A gente precisa de oportunidade e o BBB foi uma grande oportunidade como artista, financeiramente. Saio uma mulher muito mais empoderada, muito mais dona de mim e em paz com aquilo que eu sou. Porque também era um proposito me conectar com o público sendo aquilo que eu sou. Eu estou muito feliz e muito grata".

Vice-campeã da temporada, ela contou o que a ajudou a chegar tão longe. "Eu ainda estou entendendo tudo, não tem nem 24 horas que saí da casa (risos). Eu acabei de chegar em casa, estou com a minha família e com as pessoas que me amam, tentando entender tudo que aconteceu para eu chegar até aqui. Mas o que mais fica para mim é que eu fui a Aline, que foi o meu propósito e uma das coisas que eu mais quis levar lá para dentro. E não foi fácil, estar no BBB é muito difícil. O que me traz até aqui é ser quem eu sou e as alianças que eu fiz. As dinâmicas também vão te levando para a final: um paredão, uma prova do anjo, uma liderança em um momento importante. Muitas coisas me trouxeram até aqui, mas, primordialmente, eu quero acreditar que ser quem eu sou é o que me faz ser a vice-campeã do ‘BBB 23’", comentou.

Por fim, Aline Wirley contou sobre os planos para o futuro. "Eu não sei (risos). Eu sou cantora, comunicadora, apresentadora, atriz... Onde tem um espaço, onde eu consigo me organizar, vou e faço. Eu sou artista e é o que eu amo fazer. Depois de tantos anos, ter a oportunidade de me reposicionar no mercado, é muito incrível. Eu estou muito aberta a muitas coisas. Espero que venham coisas incríveis em que eu possa me desafiar e ser feliz primordialmente", afirmou.