Aline Campos empina o bumbum em cliques só de biquíni e impressiona: ''Deusa''

Atriz Aline Campos eleva a temperatura na web ao exibir abdômen trincado em ensaio com biquíni mínimo

Redação Publicado em 30/06/2022, às 09h37

Aline Campos (34) deixou os fãs boquiabertos ao compartilhar registros de um ensaio profissional.

Dona de um corpão escultural, a dançarina foi clicada só de biquíni em um local paradisíaco e exibiu toda a sua boa forma enquanto posava as lentes de um fotógrafo.

Exibindo seu corpão malhado e suas tatuagens, a empresária assumiu as madeixas naturais e impressionou com tamanha sensualidade: "Corpo, mente e espírito em equilíbrio", escreveu ela.

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram os elogios de lado. “Linda demais”, disse um. “Você está perfeita!”, declarou outro. “Sou muito apaixonada”, afirmou uma terceira.

Aline Campos confirma romance com Jesus Luz e nega amizade com a ex-mulher do DJ:

A modelo e o DJ Jesus Luz (35) estão vivendo romance! Ainda nas últimas semanas, após o ex de Madonna se manifestar, a influenciadora digital também usou suas redes sociais após ver seu nome envolvido em polêmica. A famosa chegou a ser acusada de ter sido o pivô da separação do DJ de Carol Ramiro após dizerem que as duas eram amigas.

"Eu sempre fui amiga do Jesus, tenho uma conexão com ele de muitos anos. A Carol sabe disso… E sempre foi de muito respeito, sempre olhei ele como amigo mesmo. E a Carol por ser esposa dele, eu acabava convivendo em algumas situações. Nunca fui amiga da Carol.Sei que tudo na vida volta, então estou com a minha consciência tranquila, porque eu juro para vocês, eu nunca me relacionei com o Jesus enquanto ele estava casado. Foi uma coisa que aconteceu, foi inevitável. Eu estou ouvindo o meu coração e é isso que está acontecendo desde o início. Jesus é um cara foda, um cara incrível, muito inteligente, muito consciente", completou.