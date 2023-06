Alessandra Negrini surge totalmente sem roupa em foto de Bob Wolfenson

Fotógrafo Bob Wolfenson relembra registro de ensaio ousado com a atriz Alessandra Negrini totalmente sem roupa

O fotógrafo Bob Wolfenson agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar uma foto ousada da atriz Alessandra Negrini. A estrela apareceu completamente sem roupas ao posar em um sofá vermelho.

O registro foi compartilhado pelo profissional no último sábado, 25, e mostrou as curvas impecáveis do corpo da estrela da TV brasileira. A foto foi feita quando a atriz estava com 29 anos – hoje em dia ela tem 52 anos.

Nos comentários da foto, os internautas elogiaram a beleza da atriz. “Parece uma pintura”, disse um fã. “É linda demais”, afirmou outro. “Alessandra é maravilhosa”, declarou mais um. “Beleza incrível”, comentou mais um.

Atualmente, a atriz está de férias da TV depois de interpretar a personagem Guida na novela Travessia, da Globo. Ainda recentemente, Alessandra Negrini apareceu em fotos raras com a mãe e os internautas não perderam tempo chamando a senhora de sogra.

Antonio Benício fala sobre a mãe

"Crescer sendo filho da Alessandra Negrini foi uma experiência muito louca". É assim que Antonio Benício descreve a experiência de ter como mãe uma das maiores atrizes do país. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem artista homenageou a atriz neste Dia das Mães e relembrou momentos e ensinamentos especiais que teve ao longo dos anos.

Para Antonio, o entendimento de que o trabalho de sua mãe era interpretar a vida de outras pessoas demorou um pouco para chegar. "Tive várias mães", brinca. Quando ele compreendeu o ofício que Negrini exercia, sentiu vontade de fazer o mesmo. "Acho que por ela eu teria sido outra coisa, demorei muito para entender, hoje faz mais sentido." Confira a entrevista completa!