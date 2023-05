Alessandra Negrini posta foto com a mãe e fãs não perdoam: ''Minha sogra''

Atriz Alessandra Negrini posta clique raro com a mãe e fãs não perdem tempo para elogiá-las

A atriz Alessandra Negrini (52) chamou a atenção ao compartilhar cliques inéditos com sua mãe neste domingo, 14. Aproveitando o Dia das Mães, a artista publicou as fotos raras com Neusa Vidal Negreiros e encantou os internautas.

Dona de uma beleza natural, a famosa apareceu sem maquiagem ao lado da mãe e impressionou os fãs. Inclusive, muita gente brincou sobre Alessandra parecer mais jovem e Neusa, na verdade, ter 53 anos.

"Minha mamãezinha! Parabéns para todas nós! Somos grandes de amor", disse a atriz se declarando para a matriarca.

Nos comentários, os internautas logo elogiaram a dupla e puxaram o saco da mãe da artista global. "Linda minha sogra", brincaram os seguidores. "Não tem útero, tem um pincel", observaram outros. "Parece que ela tem 30 e a mãe 53", opinaram os fãs sobre elas parecerem jovens.

Em entrevista à CARAS Brasil, o herdeiro de Alessandra Negrini, Antonio Benício, revelou que é uma experiência "muito louca" ser filho dela.

Veja as fotos da mãe de Alessandra Negrini:

Que gato! Discreta, Alessandra Negrini é flagrada com seu filho com Murilo Benício

De cara lavada, a atriz Alessandra Negrini foi clicada em um momento raro ao lado do filho, Antonio Benício Negrini. Ele é fruto do antigo relacionamento da global com o ator e galã Murilo Benício.

A estrela de 52 anos foi flagrada após um almoço com o filho. Aos 26 anos, o rapaz fez recentemente sua estreia na televisão ao lado do pai em Amor de Mãe. A participação foi muito elogiada.

Já a atriz está no ar em Travessia, novela que é exibida no horário das nove. Recentemente, a artista publicou em suas redes sociais um vídeo encantador com vários momentos especiais da vida do filho para comemorar mais um ano de vida do herdeiro. "Parabéns, meu amor! Feliz aniversário! Te amo", escreveu a atriz na legenda postagem.

Vale lembrar que Alessandra Negrini também é mãe de Betina Ferreira (18), do seu casamento com o cantor Otto (54). A atriz atualmente está solteira.

Fotos: Agnews