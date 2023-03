Viviane Araujo se derrete ao ver o filho de 6 meses em pé: “Tempo voa”

Joaquim, filho de Viviane Araujo, explode fofurômetro ao ficar em pé sozinho aos 6 meses

A atriz Viviane Araujo (48) se derrete com cada conquista do primogênito Joaquim, fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão (34). Nesta quarta-feira, 29, a musa surpreendeu ao compartilhar um vídeo para mostrar que o pequeno já consegue ficar em pé sozinho, com apenas 6 meses.

“Tempo voa”, a mamãe babona legendou a publicação em que o pequeno aparece vestido com um body vermelhinho e se apoia nas barras do berço para conseguir ficar em pé sozinho: “Que isso, Joaquim, você já está em pé no berço filho, é isso mesmo?”, Viviane se assusta ao assistir a recente conquista.

“Ele é muito esperto, ui, segura”, Viviane se diverte ao ver o filho desequilibrando. Joaquim cai no berço e dá risada, junto com a mamãe coruja: “Caiu mamãe, caiu levanta, hein? Isso, levanta”, a dançarina incentiva o pequeno e depois se derrete novamente: “Sou muito esperto mamãe, muito esperto”, diz fazendo voz de bebê.

Nos comentários, os fãs da atriz também ficaram perplexos com a cena: “Alguém aí tá querendo fugir, acho que tá querendo ir correndo pra quadra do Salgueiro? Tá cada dia mais gostosinho!”, brincou uma seguidora. “Ele é muito esperto, gente”, elogiou mais uma. “Que lindo ele explorando o potencial dele. Descobrindo do que é capaz”, disse uma terceira.

Viviane Araújo reúne a família para celebrar seu aniversário de 48 anos

O último sábado, 25, foi de festa na casa de Viviane Araújo! A artista compartilhou uma série de fotos em que aparece agarradinha ao filho, o pequeno Joaquim, de 06 meses, e com o maridão, Guilherme Militão, e celebrou a chegada dos 48 anos de idade com muito amor, carinho e simplicidade.

"Meu maior presente de aniversário! Minha família! Eu só tenho a agradecer pela minha vida, do meu marido e do meu filho! Obrigada pela linda família que me destes, Senhor! Meu presente de Deus", Viviane celebrou na legenda.