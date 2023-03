Viviane Araújo reúne a família para celebrar seu aniversário de 48 anos: "Meu maior presente!”

Ao lado da família, Viviane Araújo derrete fãs ao compartilhar cliques fofíssimos para comemorar seu aniversário

Dia de festa na casa de Viviane Araújo! Isso porque, neste sábado, 25, a atriz e Rainha de Bateria da Salgueiro completou mais um ano de vida e comemorou com post fofíssimo nas redes sociais!

A artista compartilhou uma série de fotos em que aparece agarradinha ao filho, o pequeno Joaquim, de 06 meses, e com o maridão, Guilherme Militão, e celebrou a chegada dos 48 anos de idade com muito amor, carinho e simplicidade. Nos cliques, a famosa surgiu segurando o herdeiro nos braços e se derreteu pelos amores de sua vida.

"Meu maior presente de aniversário! Minha família! Eu só tenho a agradecer pela minha vida, do meu marido e do meu filho! Obrigada pela linda família que me destes, Senhor! Meu presente de Deus", celebrou ela na legenda, toda alegre.

Nos comentários, a beldade recebeu parabéns, elogios e muito amor dos seguidores. "Parabéns rainhaaaa. Eu sei o quanto você sonhou com esse momento. Amo você", escreveu um. "Família linda", se encantou outro. "Que lindos! Muitas felicidades, que bebê mais gostoso!", se derreteu um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIVIANE ARAÚJO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo exalta beleza natural ao surgir sem maquiagem: “Maravilhosa!”

Viviane Araújo compartilhou um vídeo sem maquiagem e impressionou os seguidores ao exibir toda sua beleza natural. Na legenda da publicação, a beldade escreveu: "Job de hoje!”, acompanhada pelas hashtags #job #campanha #collab #photo #shooting #reels #instagood.

Nos comentários, ela foi exaltada pelos admiradores. "Ah sei lá, uma das poucas mulheres do meio artístico que acho perfeita sem maquiagem, ela só deu uma realçada", disse uma fã. "Diferenciada! Rainha das rainhas", comentou outra. "Sempre arrasando", destacou uma terceira. "Mulher linda e fabulosa!", elogiou mais uma.