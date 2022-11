Viviane Araújo faz selfie de momento fofo com o filho e encanta: ''Muito lindo''

Atriz Viviane Araújo registrou momento de soneca de Joaquim e pequeno roubou a cena com tanta fofura

O filho de Viviane Araújo (47), Joaquim, de dois meses, deu mais um show de fofura ao surgir na rede social da mãe. Nesta terça-feira, 22, a famosa publicou uma selfie agarradinha com o herdeiro e deixou os internautas babando com o momento fofo.

No registro compartilhado pela musa de Carnaval, ela apareceu com o pequeno deitado em seu colo já dormindo e encantando com sua carinha de sono.

De pijama listrado, Viviane Araújo protagonizou o momento com o filho nos braços. "Boa noitinha meus amores", disse a mamãe cheia de amor.

Nos comentários da publicação, os internautas logo babaram com o clique do momento repleto de carinho da famosa com seu herdeiro. "Muito lindo", disseram os fãs. "Joaquim amado", babaram outros pelo menino.

Ainda nos últimos dias, a atriz encantou ao mostrar a reação do garoto ao ouvir sua voz. Com fotos, ela exibiu a carinha que ele faz ao saber de sua presença por perto.

De look justo, Viviane Araújo exibe corpaço torneado após dois meses do nascimento do filho

Musa de Carnaval, Viviane Araújo já está se preparando para sambar no ano que vem. Recentemente, ela marcou presença em um evento em sua escola de samba, o Salgueiro, com o marido, Guilherme Militão e impressionou com sua boa forma.

Dois meses após o nascimento do filho, Joaquim, a atriz surgiu deslumbrante e com a silhueta impecável em um look justíssimo.

