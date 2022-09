Viviane Araujo encanta ao mostrar rostinho do filho recém-nascido: ''É o papai todo!''

Atriz Viviane Araujo compartilha cliques do filho Joaquim com look fofo de frio e web compara o bebê com o pai, Guilherme Militão

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 12h02

Alerta fofura! A mamãe de primeira viagem Viviane Araujo (47) encheu seu feed de amor ao compartilhar fotos do seu filho recém-nascido!

Joaquim, primeiro herdeiro da artista do casamento com o empresário Guilherme Militão, veio ao mundo no último dia 06, com 3,465 quilos e 51 centímetros, por meio de uma cesárea. O casal deixou a maternidade na última quinta-feira, 08, e desde então, tem mostrado a rotina com o pequeno.

Na manhã desta quinta-feira, 15, a famosa publicou cliques fofíssimos, mostrando o rostinho de Joaquim, que esbanjou fofura ao surgir estiloso look de frio. Joaquim apareceu usando um macacão de pelinhos com orelhas de ursinho.

"Que friozinho gostoso né pessoal?! @gmmilitao", escreveu Vivi na legenda do post, recebendo inúmeras curtidas e elogios.

"Ooowwwnnnn…. Que lindo!! Parabéns, amor!! Muitas bençãos!!!", disse Helga Nemetik. "Parabéns amada, ele é lindo", desejou Adriana Bombom. Os seguidores ainda destacaram a semelhança de Joaquim com o pai. "A cara do pai!", "Gente!!!! O mini Militao é o papai todo! Que fofura, Vivi!", "A cara do papai", "Parece com o pai", comentaram.

Recentemente, Vivi não segurou as lágrimas ao amamentar o herdeiro. Com os olhos marejados, a atriz não conseguiu conter a emoção ao pegá-lo no colo. "Ai, gente, não aguento", dissse ela ao admirar o bebê.

Viviane Araujo encanta ao mostrar rostinho do filho

Viviane Araujo se declara no aniversário do marido

A família de Viviane Araujo tem muitos motivos para comemorar! Após nascimento do filho, o marido da atriz completou mais um ano de vida na terça-feira, 13, e a artista celebrou o aniversário de Guilherme Militão com linda homenagem na web. "Hoje o dia é do homem mais incrível que eu conheci em toda minha vida! Meu marido! Pai do meu filho! Guilherme! Meu amor, que sorte a minha poder ter você ao meu lado todos os dias da minha vida, e que assim seja eternamente! Você me completa em tudo! Eu tenho muito orgulho em ser tua mulher!", começou escrevendo.

"E hoje eu quero celebrar a tua vida, meu amor, e te dizer que você é o marido perfeito, tudo o que um dia eu sonhei em ter, eu encontrei em você! Seja muito feliz hoje e sempre! E no que depender de mim, eu te farei o homem mais feliz desse mundo! Te amo profundamente! Feliz aniversário, Marido!", declarou ainda Viviane ao legendar o post.

