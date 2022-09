Viviane Araujo faz linda declaração para o marido, pai de seu filho: ''Orgulho em ser tua mulher''

Após nascimento do filho, atriz Viviane Araujo presta bela homenagem no aniversário do marido, Guilherme Militão

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 09h25

A família de Viviane Araujo (47) tem muitos motivos para comemorar! Após nascimento do filho, o marido da atriz está completando mais um ano de vida nesta terça-feira, 13!

Nas redes sociais, o empresário Guilherme Militão ganhou uma homenagem mais que especial da mulher em seu aniversário de 34 anos. A artista compartilhou uma sequência de fotos em que aparece em diversos momentos com o amado.

Em alguns cliques, publicados no Instagram, Militão aparece com o herdeiro do casal, Joaquim, que nasceu no dia 06 de setembro, por meio de parto cesárea, com 3,465 kg e 51 cm. Vivi declarou todo seu amor pelo pai de seu filho, com quem se casou no civil em maio do ano passado e no religioso em setembro de 2021.

"Hoje o dia é do homem mais incrível que eu conheci em toda minha vida! Meu marido! Pai do meu filho! Guilherme! Meu amor, que sorte a minha poder ter você ao meu lado todos os dias da minha vida, e que assim seja eternamente! Você me completa em tudo! Eu tenho muito orgulho em ser tua mulher!", começou escrevendo.

"E hoje eu quero celebrar a tua vida, meu amor, e te dizer que você é o marido perfeito, tudo o que um dia eu sonhei em ter, eu encontrei em você! Seja muito feliz hoje e sempre! E no que depender de mim, eu te farei o homem mais feliz desse mundo! Te amo profundamente! Feliz aniversário, Marido!", declarou ainda Viviane ao legendar o post.

"Que essa nova fase seja mais que abençoada, felicidades", "Feliz aniversário pro papai do ano!", "Parabéns", "Vocês são lindos", "Felicidades", "Deus abençoe vocês", "Parabéns, muita saúde pra cuidar do filhão!! Deus sempre presente na vida de vocês!!", desejaram os seguidores nos comentários.

Confira a declaração de Viviane Araujo para o marido, Guilherme Militão:

Viviane Araujo encanta ao mostrar amamentação do filho

Na noite de segunda-feira, 12, a atriz e mamãe Viviane Araújo postou em suas redes sociais um momento da rotina com Joaquim, seu filho recém-nascido. Ela surgiu amamentando o bebê e brincou dizendo que ele tem livre demanda. “Amém que gosta do peitinho de mamãe”, disse ela. A famosa apareceu com o bebê no colo: “Boa noite meus amores, olha gente, agora é isso aqui, toda hora... Ele gosta, amém, graças a deus, que ele gosta do peitinho da mamãe”.

Ela também aproveitou para contar como foi o dia de Joaquim, que foi ao pediatra pela primeira vez. Vivi disse que está tudo bem com o pequeno, mas revelou que ele precisa mamar mais e ganhar peso.

