Viviane Araújo é elogiada por manter simplicidade na festa do filho: “Admiro você!”

A dançarina Viviane Araújo foi elogiada por manter a discrição e simplicidade na festa de 9 meses do filho; veja as fotos!

A atriz e dançarina Viviane Araújo chamou atenção dos seguidores na tarde da última terça-feira, 06, durante a festinha em comemoração aos 9 meses de seu filho, o pequeno Joaquim, fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão.

Além de toda simpátia e fofura do pequeno garoto, outro detalhe deixou os seguidores encantados: a simplicidade de Viviane. É que ao realizar a festinha para o filho na casa da família, a dançarina não se importou e fez apenas um bolinho com a temática de arraial, remetendo ao mês das festa junina.

O evento aconteceu no Rio de Janeiro, e o menino roubou a cena ao mostrar o quanto já cresceu. Joaquim surgiu enorme em fotos usando um look a caráter no colo da mamãe, com direito até a um bigodinho desenhado a caneta.

Nos comentários internautas elogiaram a atitude da mamãe coruja. "Sabe o que mais admiro em você? É sua simplicidade,você podia fazer uma festa grande mais o simples se torna lindo", declarou uma. "Tudo simples sem ostentação", observou outra.

Na última semana, Viviane Araújo aproveitou alguns dias de descanso em Japaratinga, em Alagoas, ao lado da família. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista surgiu sorridente aproveitando vários momentos com o herdeiro e o marido.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIVIANE ARAÚJO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo passa por transformação no cabelo e surpreende com antes e depois

Há poucos dias,Viviane Araújo aproveitou a temporada de novos projetos para fazer uma transformação capilar. Nas redes sociais, a mamãe do pequeno Joaquim mostrou que passou a madrugada no salão para realizar a aplicação do mega.

"No vídeo mostra bem o nosso papel. A técnica de polímeros e micro mechas de queratina dá um acabamento perfeito, mobilidade, caimento ao cabelo. Quando o assunto é cabelo, juntos realizamos o desejo de toda mulher que nos procura”, iniciou a profissional.

E prosseguiu: “Usamos as melhores ferramentas para garantir um resultado maravilhoso. A Viviane Araújo ficou linda, cacheada e com tom de cabelo mais quente! Comenta aqui qual seu cabelo dos sonhos", explicou a cabeleireira sobre o processo para transformar a artista.