Viviane Araújo abre álbum de fotos de viagem em família: "Com quem mais amo"

A atriz Viviane Araújo encantou os seguidores ao mostrar as fotos de sua viagem ao lado do filho, Joaquim, e do marido, Guilherme Militão

A atriz Viviane Araújo(48) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem em família. Ela aproveitou alguns dias de descanso em Japaratinga, em Alagoas, ao lado do marido, Guilherme Militão, e do filho do casal, Joaquim, de oito meses.

Nos cliques publicados no feed do Instagram na tarde desta quarta-feira, 31, a artista surgiu sorridente aproveitando vários momentos com o herdeiro e o marido. Em algumas imagens, a musa aparece usando um biquíni estampado, deixando em destaque seu corpão sarado.

Ao abrir o álbum de viagem, Vivi confessou que vai lembrar para sempre desta viagem, já que passou dias especiais ao lado da sua família. "Oi meus amores!!! Vou me lembrar dessa viagem, sempre! Curti os melhores momentos em Japaratinga - AL com quem mais amo", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem de curtidas e elogios. "Só amor", disse uma seguidora. "Fotos lindas nesse lugar maravilhoso", comentou outra. "Família linda demais", se derreteu uma fã. "Lindos. Deus abençoe grandemente sua família", desejou mais uma.

Confira as fotos da viagem de Viviane Araújo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Leia também:Viviane Araújo ostenta bumbum impecável em cliques de biquíni: "Espetáculo"

Cirurgia plástica

A atriz Viviane Araújo decidiu realizar algumas mudanças em seu corpo após se tornar mãe pela primeira vez. Nesta última terça-feira, 30, ela se internou em uma clínica no Rio de janeiro para passar por cirurgia plástica.

Nos stories do Instagram, ela apareceu com a roupa da internação antes do procedimento. A estrela vai realizar a troca da prótese de silicone dos seios e também vai realizar uma lipoaspiração no corpo. "Estou aqui para fazer o meu procedimento. A gente tem que ter um pós-operatório muito certinho", disse ela, que terá o acompanhamento de uma fisioterapeuta após a cirurgia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!