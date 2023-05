Viviane Araújo passa por cirurgia plástica em clínica

Viviane Araújo aparece em clínica de estética antes de fazer cirurgia plástica e revela quais são os procedimentos que vai realizar

A atriz Viviane Araújo (48) decidiu realizar algumas mudanças em seu corpo após se tornar mãe pela primeira vez. Nesta terça-feira, 30, ela se internou em uma clínica no Rio de janeiro para passar por cirurgia plástica.

Nos stories do Instagram, ela apareceu com a roupa da internação antes do procedimento. A estrela vai realizar a troca da prótese de silicone dos seios e também vai realizar uma lipoaspiração no corpo.

"Estou aqui para fazer o meu procedimento. A gente tem que ter um pós-operatório muito certinho”, disse ela, que terá o acompanhamento de uma fisioterapeuta após a cirurgia.

Recentemente, Viviane Araújo exibiu o corpaço curvilíneo ao posar apenas de biquíni nas redes sociais. Nas fotos, ela apareceu usando um biquíni colorido de lacinho e impressionou ao colocar suas curvas mega torneadas para jogo. Ao fazer pose, ela ostentou suas pernas definidas e sua barriga bem chapada.

Bom gosto! Viviane Araújo investe alto e reforma cobertura em que mora com o marido

A atriz Viviane Araújo está investindo pesado e decidiu fazer uma reforma total na cobertura em que mora ao lado do marido, o empresário Guilherme Militão. Após a chegada de seu primeiro filho, o fofíssimo Joaquim, eles decidiram que era hora de mudar.

O imóvel localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro agora será todo reestruturado com cores mais vivas, novos móveis, itens de decoração, plantas e quadros. Nas redes sociais, imagens mostram como o espaço ficará e deixaram os fãs e seguidores impressionados.

Pequenos detalhes também serão alterados no apartamento que fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade. Os dois contrataram um escritório de arquitetura badalado que está cuidando de todos os detalhes.

Ainda não há previsão para o término da reforma, mas já é possível ver como o espaço ficará. Veja as fotos aqui.