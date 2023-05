Viviane Araújo passa por transformação no cabelo e surpreende com antes e depois

Viviane Araújo passa a madrugada no salão e impressiona ao voltar às origens de seus fios naturais; veja

Na última quarta-feira,17, Viviane Araújo (48) aproveitou a temporada de novos projetos para fazer uma transformação capilar. A atriz e dançarina alongou os fios do cabelo com o auxílio do método exclusivo de polímeros e micro mechas de queratina, o famoso mega hair feito por Vivi Siqueira.

Por meio de suas redes sociais, a mamãe do pequeno Joaquim (8 meses) mostrou que passou a madrugada no salão para realizar a aplicação do mega. Nas imagens, a Rainha de Bateria voltou às origens de seus fios naturais ao surgir com os cabelos cacheados, dando destaque para as pontas mais claras.

"No vídeo mostra bem o nosso papel. A técnica de polímeros e micro mechas de queratina dá um acabamento perfeito, mobilidade, caimento ao cabelo. Quando o assunto é cabelo, juntos realizamos o desejo de toda mulher que nos procura”, iniciou a profissional.

E prosseguiu: “Usamos as melhores ferramentas para garantir um resultado maravilhoso. A Viviane Araújo ficou linda, cacheada e com tom de cabelo mais quente! Comenta aqui qual seu cabelo dos sonhos", explicou a cabeleireira sobre o processo para transformar a artista.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza de Viviane. “Resultado maravilhoso!”, maravilhosa sempre”, “linda demais”, “Seu cabelo cacheado é lindo”, disseram alguns.

Há pouco tempo atrás, Viviane Araújo chamou a atenção ao compartilhar uma selfie logo pela manhã. Sem maquiagem, a musa de Carnaval exibiu sua aparência natural e chamou a atenção.

VEJA A TRANSFORMAÇÃO DE VIVIANE ARAÚJO:

Viviane Araújo presta linda homenagem no aniversário da mãe: "Minha rainha"

Viviane Araújo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Neuza Araújo que completou mais um ano de vida nos últimos dias.

Em seu perfil no Instagram, a atriz recordou algumas fotos em que aparece no Carnaval ao lado da mãe, e a parabenizou. "Hoje o dia é todo dela! A minha rainha! A melhor mãe do mundo! Maezinha, obrigada por ser quem você é, você me fez ser quem eu sou hoje! Eu te amo! Que Deus te dê muita saúde! @neuzaaraujo41", declarou Viviane na legenda da publicação.