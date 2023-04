Viviane Araújo impressiona ao surgir de cara lavada: ''Rainha''

Sem nada no rosto, Viviane Araújo impressiona ao fazer selfie sem filtro

A atriz Viviane Araújo (48) chamou a atenção ao compartilhar uma selfie logo na manhã desta segunda-feira, 24. Sem maquiagem, a musa de Carnaval exibiu sua aparência natural e chamou a atenção dos internautas.

No registro, a famosa apareceu de cara lavado e impressionou com a aparência de seu rosto. Na legenda do clique, ela aproveitou para escrever uma mensagem de esperança para os fãs iniciarem o dia.

"Neste dia abençoado, que tenhamos nossas forças renovadas pela fé de que nada acontece sem a permissão de Deus. Bom dia meus amores", disse ela.

Nos comentários, os internautas logo admiraram o clique natural da mamãe de Joaquim, de sete meses. "Bela mulher", elogiaram os fãs. "Rainha", definiram outros.

Veja a foto de Viviane Araújo sem maquiagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Filho de Viviane Araújo dá show de fofura com look de escola de samba: ''Lindo''

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão (34), Joaquim, de sete meses, deu um show de fofura em novas fotos na rede social da mãe. Neste domingo, 23, a famosa compartilhou cliques do herdeiro brincando e encantou ao mostrá-lo com um look especial.

Rainha de Carnaval, a atriz exibiu o garoto usando um look da escola de samba do Salgueiro. Vestindo uma camiseta vermelha com o logo da escola e uma bermuda branca, Joaquim esbanjou estilo ao combinar o conjuntinho com tênis vermelhos.

"Só no balancinho! Bom domingo pra todos", publicou Viviane Araújo mostrando como está curtindo o seu final de semana com o herdeiro.

Nos comentários da publicação, os internautas logo babaram com tanta fofura. "Ele é todo fofo, lindo e parece uma criança muito feliz", escreveram os fãs. "Que fofo", disseram outros.

Veja as fotos do filho de Viviane Araújo: