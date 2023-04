Filho de Viviane Araújo dá show de fofura com look de escola de samba: ''Lindo''

Com look temático, filho de Viviane Araújo dá show de fofura ao surgir em balanço

O filho de Viviane Araújo (48) com Guilherme Militão (34), Joaquim, de sete meses, deu um show de fofura em novas fotos na rede social da mãe. Neste domingo, 23, a famosa compartilhou cliques do herdeiro brincando e encantou ao mostrá-lo com um look especial.

Rainha de Carnaval, a atriz exibiu o garoto usando um look da escola de samba do Salgueiro. Vestindo uma camiseta vermelha com o logo da escola e uma bermuda branca, Joaquim esbanjou estilo ao combinar o conjuntinho com tênis vermelhos.

"Só no balancinho! Bom domingo pra todos", publicou Viviane Araújo mostrando como está curtindo o seu final de semana com o herdeiro.

Nos comentários da publicação, os internautas logo babaram com tanta fofura. "Ele é todo fofo, lindo e parece uma criança muito feliz", escreveram os fãs. "Que fofo", disseram outros.

Veja as fotos do filho de Viviane Araújo:

Viviane Araújo presta linda homenagem no aniversário da mãe: "Minha rainha"

Viviane Araújo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe. Nesta quinta-feira, 20, dona Neuza Araújo completou mais um ano de vida, e a artista fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, a atriz recordou algumas fotos em que aparece no Carnaval ao lado da mãe, além de outros registros de dona Neuza com o neto, Joaquim (sete meses), fruto de seu casamento com Guilherme Militão, e a parabenizou.

"Hoje o dia é todo dela! A minha rainha! A melhor mãe do mundo! Maezinha, obrigada por ser quem você é, você me fez ser quem eu sou hoje! Eu te amo! Que Deus te dê muita saúde! @neuzaaraujo41", declarou Viviane na legenda da publicação.

Os fãs da dançarina deixaram mensagens de felicitações para dona Neuza nos comentários. "Felicidades e muita saúde a sua mamãe!!! Amei a foto com o netinho tão lindo", disse uma seguidora. "Parabéns, muitas felicidades e saúde", desejou outra. "Parabéns @neuzaaraujo41... Que Deus abençoe sempre sua vida! Que seu novo ciclo seja repleto de realizações e conquistas! Te amamos muito! Saúde", falou uma fã.

Confira as fotos da mãe de Viviane Araújo: