Filho de Viviane Araújo rouba a cena em fotos 3x4: "Sem estruturas"

A atriz Viviane Araújo encantou os seguidores ao postar novas fotos do filho, Joaquim

A atriz e dançarina Viviane Araújo (48) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos do filho, Joaquim (sete meses).

Nas fotos publicadas no feed do Instagram nesta sexta-feira, 21, o menino, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão (34), aparace dando um lindo sorriso, e a mamãe coruja logo se derreteu pelo momento.

"É um anjinho 3x4!!!! Sem estruturas!!!", declarou a artista na legenda da publicação. Os seguidores também ficaram encantados com os cliques. "Owwwwnnnn lindeza... que Deus abençoe infinitamente", disse uma seguidora. "Sem estrutura pra esse neném lindo", confessou outra. "Que fofura!! Uma benção!", falou uma fã.

Vale dizer que Viviane sempre divide momentos fofos de Joaquim nas redes sociais. Recentemente, ela publicou algumas fotos da viagem em família que fez ao Ceará, e mostrou o pequeno se divertindo na praia. "Dias de muito amor e diversão por aqui! @gmmilitao", escreveu ela.

Confira as fotos do filho de Viviane Araújo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Aniversário da mãe

Nesta última quinta-feira, 20, Viviane usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Neuza Araújo, que completou mais um ano de vida.

Em seu perfil no Instagram, a atriz recordou algumas fotos em que aparece no Carnaval ao lado da mãe, além de outros registros de dona Neuza com o neto, Joaquim, e a parabenizou.

"Hoje o dia é todo dela! A minha rainha! A melhor mãe do mundo! Maezinha, obrigada por ser quem você é, você me fez ser quem eu sou hoje! Eu te amo! Que Deus te dê muita saúde! @neuzaaraujo41", declarou a artista na legenda da publicação.

