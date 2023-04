Viviane Araújo presta linda homenagem no aniversário da mãe: "Minha rainha"

A atriz Viviane Araújo encantou os fãs ao comemorar o aniversário da mãe, dona Neuza, com uma linda declaração

Viviane Araújo (48) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe. Nesta quinta-feira, 20, dona Neuza Araújo completou mais um ano de vida, e a artista fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, a atriz recordou algumas fotos em que aparece no Carnaval ao lado da mãe, além de outros registros de dona Neuza com o neto, Joaquim (sete meses), fruto de seu casamento com Guilherme Militão (34), e a parabenizou.

"Hoje o dia é todo dela! A minha rainha! A melhor mãe do mundo! Maezinha, obrigada por ser quem você é, você me fez ser quem eu sou hoje! Eu te amo! Que Deus te dê muita saúde! @neuzaaraujo41", declarou Viviane na legenda da publicação.

Os fãs da dançarina deixaram mensagens de felicitações para dona Neuza nos comentários. "Felicidades e muita saúde a sua mamãe!!! Amei a foto com o netinho tão lindo", disse uma seguidora. "Parabéns, muitas felicidades e saúde", desejou outra. "Parabéns @neuzaaraujo41... Que Deus abençoe sempre sua vida! Que seu novo ciclo seja repleto de realizações e conquistas! Te amamos muito! Saúde", falou uma fã.

Confira as fotos da mãe de Viviane Araújo:

Passeio em família

Na última segunda-feira, 17, Viviane Araújo encantou os seguidores das redes sociais ao publicar algumas fotos de sua viagem em família. Ela está aproveitando as férias no Ceará, e além de passear em um parque aquático com o marido e o filho, ela também decidiu curtir um dia na praia.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas imagens em que mostra Joaquim brincando no mar. "Dias de muito amor e diversão por aqui! @gmmilitao", declarou a famosa na publicação.

