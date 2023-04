Viviane Araújo curte dia na praia ao lado do filho, Joaquim: "Diversão"

A atriz Viviane Araújo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar fotos de sua viagem em família

Na tarde desta segunda-feira, 17, Viviane Araújo(48) encantou os seguidores das redes sociais ao publicar algumas fotos de sua viagem em família.

A atriz está aproveitando as férias no Ceará, e além de passear em um parque aquático com o marido e o filho, ela também decidiu curtir um dia na praia.

Em seu perfil no Instagram, Viviane compartilhou algumas imagens em que mostra Joaquim (sete meses) brincando no mar. Nos primeiros registros, a artista aparece agarradinha com o herdeiro, que está usando uma camiseta, bermuda e chapéu. Já a mamãe apostou em um shorts, uma camisa estampa e óculos escuros.

Já em outros cliques, Vivi e Joaquim surgem sorridente ao lado de Guilherme Militão (34). "Dias de muito amor e diversão por aqui! @gmmilitao", declarou a famosa na legenda da publicação.

Confira as fotos de Viviane Araújo com a família na praia:

Declaração para o marido

Na última quinta-feira, 13, Viviane Araújo usou as redes sociais para fazer uma linda declaração para o marido, Guilherme Militão.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e dançarina compartilhou uma sequência de cliques em que aparece agarradinha com o marido na piscina e demonstrou todo seu amor por ele. "Pra sempre ao seu lado meu amor! @gmmilitao", declarou a famosa, que está curtindo uma viagem romântica com o amado.

