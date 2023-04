Viviane Araújo se declara ao surgir agarradinha com o marido: "Pra sempre ao seu lado"

A atriz Viviane Araújo encantou os fãs ao postar uma sequência de cliques românticos ao lado do marido

Viviane Araújo (48) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para fazer uma linda declaração para o marido, Guilherme Militão (34).

Em seu perfil no Instagram, a atriz e dançarina compartilhou uma sequência de cliques em que aparece agarradinha com o marido na piscina e demonstrou todo seu amor por ele.

"Pra sempre ao seu lado meu amor! @gmmilitao", declarou a famosa, que está curtindo uma viagem romântica com o amado.

As fotos de Viviane com o marido encantou os seguidores, que elogiaram o casal. "Dois lindos", disse uma seguidora. "Meu casal favorito", escreveu outra. "Casal lindo. Que Deus abençoe a união de vocês", desejou uma fã.

Confira as fotos de Viviane Araújo com o marido:

Mesversário do filho

A atriz e dançarina Viviane Araújo celebrou na última semana o sétimo mês de vida do filho. Com o menino vestido a caráter, a estrela comemorou mais um mesversário do bebê, com o tema da Páscoa.

Nas redes sociais, a mamãe coruja publicou uma série de imagens mostrando o pequeno usando um macacão que vem com um capuz detalhado com orelhas e o rosto de um coelho. "7 meses do amor de nossas vidas! Deus te abençoe meu filho! Papai e mamãe te ama muito! @gmmilitao!", escreveu a musa.

