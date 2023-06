De bigodinho, filho de Viviane Araújo comemora 9 meses e surge enorme: "Lindo"

Filho de Viviane Araújo comemora 9 meses e surge enorme em cliques inéditos; veja

A atriz Viviane Araújo deixou os fãs impressionados nesta terça-feira, 6, ao publicar uma série de cliques inéditos do filho, Joaquim. O pequeno está completando nove meses e ganhou um bolo para comemorar a data.

Inspirado nas Festas Juninas, ele surgiu vestido a caráter e com um bigodinho fofíssimo feito com lápis. Sorridente e lindo como a mamãe, ele encantou os seguidores que acompanham cada detalhe do crescimento do bebê.

"Mais fotinho dele hoje pra comemorar seus 9 meses!", exclamou ela orgulhosa do pequeno. Ele é fruto do relacionamento da atriz da Globo com o empresário Guilherme Militão. O casa era vizinho antes de engatar o romance.

Nos comentários, o pequeno foi muito elogiado. "Lindo demais! Que Deus abençoe sempre você", comentou um. "Eu amo ver fotinhas dele, como é lindo", disse outro. "Gente, existe bebê mais fofo?", questionou outro seguidor.

Recentemente, Viviane Araújo exibiu o corpaço curvilíneo ao posar apenas de biquíni nas redes sociais. Nas fotos, ela apareceu usando um biquíni colorido de lacinho e impressionou ao colocar suas curvas mega torneadas para jogo. Ao fazer pose, ela ostentou suas pernas definidas e sua barriga bem chapada.

Os pais do pequeno Joaquim tem uma linda história de amor! Elescomeçaram a trocar olhares de forma despretensiosa. O flerte acabou virando um romance e em maio de 2021 o casal subiu ao altar para trocar as alianças. O primeiro herdeiro chegou ao mundo em setembro do ano seguinte.

Viviane Araujo comemora dois anos de casamento:

No último dia 13 de maio, os pais de Joaquim, a atriz Viviane Araujo e o marido, o empresário Guilherme Militão, completaram dois anos de casados! Para celebrar a data especial, a atriz fez uma declaração apaixonada em suas redes sociais e compartilhou alguns registros de sua cerimônia no civil. Confira os cliques!