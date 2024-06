Virginia se emociona após filha pedir para ver tio falecido: ‘Cadê Leandro?’

Virginia Fonseca emociona ao mostrar a filha, Maria Alice, perguntando sobre seu tio-avô falecido, Leandro, irmão de Leonardo

Nesta terça-feira, 11, Virginia Fonseca emocionou seus seguidores ao compartilhar um momento especial com sua filha, Maria Alice, de três aninhos. Nas redes sociais, a influenciadora digital e apresentadora mostrou sua primogênita perguntando sobre seu tio-avô falecido, Leandro (1961-1998), irmão e antiga dupla sertaneja de Leonardo.

Através dos stories do Instagram, Virginia gravou um vídeo enquanto suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, de apenas um ano, folheavam álbuns de fotos antigas da família paterna. Enquanto passavam pelas fotos, a influenciadora, que está grávida de um menino, José Leonardo, perguntava quem eram as pessoas e as pequenas precisavam identificá-las.

Além de identificarem a presença do pai, Zé Felipe, e do avô, Leonardo, entre os registros, Maria Alice surpreendeu ao notar que estava faltando alguém muito importante entre os registros. Enquanto sua irmã mais nova confundia as imagens dos parentes, a menina questionou onde estava seu tio, que faleceu após lutar contra um câncer.

Mesmo sem ter conhecido o cantor sertanejo, Maria Alice mostrou que já sabe da importância dele para sua família e questionou: “Cadê o Leandro?” ao reparar em sua ausência entre os registros. "O Leandro não estava aí, não", explicou Virginia. Claro que o momento emocionou e a influenciadora digital até incluiu um emoji com uma carinha de choro na legenda.

Leandro, irmão de Leonardo, faleceu pouco tempo após descobrir que estava com câncer. Ele lutou contra um tipo raro de tumor no pulmão e iniciou o tratamento após ser encontrado desmaiado em 1998, mas infelizmente não resistiu. No ano passado, completaram 25 anos de sua morte e o cantor lamentou a partida do irmão em suas redes sociais.

No feed do Instagram, o sertanejo, casado com a influenciadora digital e jornalista Poliana Rocha, recordou uma foto antiga em que ele e o irmão aparecem segurando uma enxada, e lamentou a falta que sente de Leandro. "Eterna saudade, 25 anos", escreveu o artista na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração.

Filha de Leandro fala sobre relação com a família de Leonardo:

LyandraCosta, filha do saudoso sertanejo Leandro, que fez parte da dupla com seu irmão, quebrou o silêncio ao falar sobre sua relação com a família de seu tio, Leonardo. Em suas redes sociais, a médica contou que se ausentou durante seus anos de estudo, mas que mantém um bom relacionamento com todos os seus familiares paternos.

A médica abriu seu coração com um story que incluía uma foto dela ao lado de Leonardo e Poliana Rocha. A dermatologista começou explicando que não publica todos os momentos de sua vida, ressaltando que, para ela, o cantor é mais do que uma figura famosa e sim um familiar, por isso, ela não sente a necessidade de expor os encontros; saiba mais detalhes!