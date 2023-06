Qual foi o tipo de câncer do Leandro? Dupla de Leonardo nos deixou há 25 anos

Dupla e irmão de Leonardo, sertanejo Leandro morreu após uma luta contra câncer

Nesta sexta-feira, 23, se completam 25 anos da morte do cantorLeandro (1961-1998), irmão e dupla de Leonardo. O músico morreu pouco tempo após descobrir estar com câncer e, apesar de ter procurado tratamento, não resistiu à doença.

Leandro lutou contra um tipo raro de câncer no pulmão. Ele descobriu estar acometido pela doença após ter sido encontrado desmaiado em 1998, e, após fazer um raio-X descobriu que o tumor já estava do tamanho de uma laranja.

O artista chegou a procurar um tratamento no hospital da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, e descobriu que se tratava de um tumor de Askin, um tipo bastante raro em adultos que tem chances de sobrevivência abaixo de 40%.

Sua última aparição pública foi em 8 de junho, e Leandro já estava bastante debilitado devido ao tratamento da quimioterapia. Ele apareceu na janela de seu apartamento enrolado em uma bandeira do Brasil, após apoiar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998.

Leandro morreu uma semana depois, após ter sofrido uma parada cardiorrespiratória. Seu corpo foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e, na ocasião, mais de 25 mil fãs puderam se despedir do músico sertanejo.

Na época, Leandro deixou a esposa Andréa Mota. Em maio deste ano, a ex-mulher do sertanejo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma nova foto do filho recém-nascido, Gabriel, fruto de seu relacionamento com Fernando Alves Carmo.

Além da esposa, o cantor sertanejo também deixou quatro filhos: Thiago Costa, Lyandra Mota, Leandro Mota e Leandro Borges. No início deste mês, Lyandra comemorou o primeiro ano do seu filho, José, fruto do casamento com Lucas Santos, com uma grande festa.

CONFIRA FOTO DE LEONARDO E SUA FAMÍLIA: