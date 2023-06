25 anos sem Leandro: no velório, chapéu sobre o caixão do cantor gerou críticas da imprensa

Chapéu sobre o caixão do cantor gerou críticas da imprensa; relembre

A morte do cantor Leandro completa 25 anos nesta sexta-feira, 23. Em 1998, o Brasil se despediu de um de seus grandes ícones no auge da carreira. Na época, ele fazia dezenas de shows ao lado do irmão Leonardo e resistiu apenas 63 dias após descobrir um tumor no pulmão.

Mesmo tantos anos depois, um momento segue no coração dos fãs. Só que, na época, ele foi motivo de muita polêmica: o chapéu que foi deixado estrategicamente sobre o caixão do cantor. Quem relembrou a história foi a assessora de imprensa Ede Cury, que acompanhou a batalha do cantor de perto..

Na conversa com o canal de André Pintui no Youtube, ela afirmou que soube antes que o sertanejo não ia resistir. "Os médicos já tinham em chamado e falado que ele não ia aguentar. A família foi toda para o hospital, menos o Leonardo que estava fazendo show, estava na Bahia. Eu não sei como, mas as coisas vão vazando", contou ela.

A jornalista lembrou que na época foi montado um esquema de guerra para que nada se tornasse público sem passar pela assessoria. "Uma foto dele na UTI valia cem mil dólares. A gente colocou seguranças de costas na UTI e todo mundo era revistado", relembra.

A POLÊMICA DO CHAPÉU

Assim que foi confirmada a morte do cantor, Ede Cury conta que a família ficou desesperada e sumiu. Perplexa e muito abalada com a notícia, coube a ela correr atrás dos trâmites. "Quando o Leandro foi embora, sumiu todo mundo. Eu só encontrei o motorista do Leandro. Ficou aquilo: como vai ser? Onde vai ser? E eu tinha que vestir o Leandro. E agora?”, contou ela.

A profissional disse que ainda disse que pediu ajuda para o motorista, Robson, ir buscar a roupa com a qual ele seria enterrado. Ela então afirmou que o rapaz trouxe um chapéu usado pelo sertanejo durante uma aparição no hospital onde ele fazia o tratamento.

Agora, 25 anos depois, ela explica que o chapéu que foi colocado no caixão não foi uma ação de marketing. Na época, ela foi muito criticada pelo tema. “Ele pegou a roupa inteirinha, aquela história do chapéu na beira do caixão, que eu não fui super penalizada por isso, na verdade era porque eu não tinha onde colocar o chapéu. Achavam que era marketing. Além de ser dele, eu não mandei buscar um chapéu, naquela confusão eu fiquei andando com ele [a peça]”, declarou garantindo que nad foi planejado.

Anos depois, ela ainda guarda cada momento daquele dia e lembra a comoção. "Foi um momento muito difícil, ninguém transitava na rua, o Exército veio, fechou tudo e eu me perdi. Eu sai com ele, no carro fúnebre. Lá na Assembléia existiam não sei quantos milhares de pessoas", diz ela emocionada.

Leandro morreu às 0h10 de 23 de junho de 1998. Lutando contra um tumor raro, ele chegou a tentar o tratamento nos Estados Unidos, em Baltimore. O irmão de Leonardo foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e foi homenageado por mais de 25 mil fãs que compareceram para dar o último adeus.