Filha do sertanejo Leandro, Lyandra Costa faz festa luxuosa para o filho de 1 ano

Lyandra Costa, filha do sertanejo Leandro, comemora o aniversário de 1 ano do filho com festa com tema de anjo

A dermatologista Lyandra Costa, que é filha do sertanejo Leandro (1961-1998), caprichou na organização da festa de aniversário do seu filho, José, fruto do casamento com Lucas Santos. Os pais corujas organizaram uma comemoração luxuosa na última sexta-feira, 9, com o tema de Anjo.

A decoração contou com bolo personalizado com o tema, muitas bexigas e docinhos personalizados. Nas redes sociais, ela compartilhou imagens da mesa dos doces e também da hora do Parabéns.

Antes da festa, Lyandra se declarou para o filho com uma homenagem especial nas redes sociais. Ela fez um vídeo com várias fotos ao lado do bebê desde o seu nascimento e falou sobre a alegria de vê-lo crescer ao seu lado.

"“José: aquele que acrescenta”. Sua personalidade faz jus ao significado do nome que escolhemos para você. Hoje completa 1 ano do primeiro dia mais feliz da minha vida, o dia que você chegou e me transformou em uma leoa por ti, me transformou em mãe. 1 ano que você me faz uma pessoa menos egoísta e mais resistente todo santo dia. 1 ano que eu penso antes de pensar em mim, em você. 1 ano que você chegou para unir ainda mais a sua família. Trouxe graça e felicidade para todos os que te rodeiam", disse ela.

"Quando Deus me falou que me daria um presente que era pra eu saber o quanto ele me amava, e revelou em sonho minha gravidez pro seu pai, eu não imaginava que esse presente seria tão especial, não imaginava que seria você, o meu menininho loirinho, risonho e carinhoso. É meu filho, muitas foram as situações que enfrentamos juntos, e desde a barriga da mamãe você se mostrou um menino forte e iluminado. Hoje é uma criança extremamente encantadora e que exala o brilho do Espírito Santo. Todos que te cercam sao apaixonados por você, e a mamãe te ama de forma a infinita. Não há nada no mundo que a mamãe nao faria por você! Eu e papai estaremos sempre aqui por você, bastará olhar para trás que estaremos lá. Desejo todas as bençãos do mundo na sua vida, que a sua vida seja sempre direcionada pela vontade de Deus. Esse é só o começo da nossa jornada juntos, e como seu próprio nome diz, você chegou para acrescentar, e muito", completou.