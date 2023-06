Leonardo homenageia Leandro no dia que completa 25 anos da morte do sertanejo

"Eterna saudade", lamentou o cantor Leonardo ao recordar uma foto ao lado do irmão, Leandro

O cantor Leonardo usou as redes sociais nesta sexta-feira, 23, para recordar uma foto ao lado do irmão, o sertanejo Leandro (1961 - 1998), que faleceu há 25 anos. O artista morreu aos 36 anos, vítima de câncer raro.

No feed do Instagram, o artista, casado com a influenciadora digital Poliana Rocha, recordou uma foto antiga em que ele e o irmão aparecem segurando uma enxada, e lamentou a saudade que sente de Leandro. "Eterna saudade, 25 anos", escreveu o artista a legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração.

Mais cedo, Thiago Costa prestou uma comovente homenagem ao seu pai, o cantor sertanejo Leandro. Em seu perfil no Instagram, o rapaz recordou uma foto de quando era criança, que aparece sentado no colo do artista, e falou sobre ter crescido sem o pai. Além disso, ele também se declarou.

"25 anos sem você. Como seria se estivesse aqui? Quantas coisas seriam diferentes? Tantas perguntas que nunca irei saber a resposta, mas Deus quis dessa forma e sei que um dia estaremos juntos de novo. Te amo até o infinito e muito obrigado pelos anos que vivemos", escreveu Thiago, que está com 38 anos, na legenda da publicação.

Leandro morreu aos 36 anos, vítima de um câncer raro na região do pulmão. Ele descobriu a doença quando realizar um raio-x, após ser encontrado desmaiado. Na época, ele chegou a procurar um tratamento no hospital da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, e descobriu que se tratava de um tumor de Askin, um tipo bastante raro em adultos que tem chances de sobrevivência abaixo de 40%.

Como está Mariana, irmã de Leandro e Leonardo que tem vida discreta?

A morte do cantor Leandro comemora 25 anos nesta sexta-feira, 23. Quem se lembra do momento triste vivido por todo o Brasil em 1998 deve se lembrar da dor de Marianna Costa, a irmã discreta do cantor. Na época, ela comoveu o Brasil ao surgir muito emocionada no velório do sertanejo.

Ela segue longe dos holofotes. Casou, teve filhos e vive uma vida tranquila. Além de empresária, ela já viajou o mundo, adora música sertaneja e é muito apegada ao irmão, Leonardo. Marianna também nunca esqueceu Leandro. Recentemente, ela resgatou uma foto rara do cantor e publicou uma homenagem comovente. "Olhando essa foto me bateu uma saudade… Obrigado Deus por ter permitido momentos maravilhosos ao lado do meu irmão. Não é o fim!", disse ela.

