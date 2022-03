Virginia Fonseca mostra ultrassom do segundo bebê: ''Está tudo certo''

A influenciadora digital Virginia Fonseca anunciou a segunda gravidez neste último domingo, 6

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 18h28

Virginia Fonseca(22) usou as redes sociais para dividir um momento bastante especial.

Na tarde desta segunda-feira, 7, a influenciadora digital encantou os seguidores ao compartilhar o primeiro ultrassom do bebê que está esperando com Zé Felipe(23).

"Primeira ultrassom do nosso bebê (que por enquanto apenas um embriãozinho) e ta tudo certoo!!!! Obrigada Deus. Vocês acham que vem o José ou outra Maria?!", questionou Virginia na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram divididos. "Vem Maria", disse uma internauta. "Acho que dessa vez é José", escreveu outra. "Sonhei essa noite que era um menino", confessou uma seguidora. "Mais uma Maria", opinou uma fã.

Virginia e Zé Felipe anunciaram que estão à espera do segundo filho neste domingo, 6. Os dois já são pais de Maria Alice, que está com nove meses. Mais cedo, a influenciadora compartilhou um clique em que aparece com a filha mais velha deitada em seu colo e questionou os fãs sobre o sexo da criança. "Maria está num grude comigo. Diz a titia Débora (babá da Maria) que quando é assim, vem o contrário hein... Será que teremos um José ou outra Maria?!", perguntou.

Confira o primeiro ultrassom do bebê de Virginia: