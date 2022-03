Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, revela segunda gravidez em almoço com a família

Influenciadora digital Virginia Fonseca está à espera de seu segundo filho com o cantor Zé Felipe, com quem tem a pequena Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 15h38 - Atualizado às 16h12

A família vai aumentar! A influenciadora digital Virginia Fonseca (22) está à espera de seu segundo filho com o cantor Zé Felipe (23).

A informação foi confirmada pela loira para a coluna de Léo Dias, do Metrópoles. "Estou muito feliz”, disse ela, que já é mãe de Maria Alice, de 9 meses.

A suspeita da segunda gestação começou após a empresária sentir enjoos. Ela fez teste na última sexta-feira, 04, e confirmou a novidade. Segundo o colunista, nem mesmo Zé Felipe e a mãe de Virginia, Margareth Serrão, sabiam da gravidez. O filho de Leonardo (58) estava cumprindo agenda de shows e retornou para Goiânia neste domingo, 06, para o anúncio.

Os fãs já estavam especulando na web sobre a gravidez, já que neste domingo, ela surgiu toda produzida nos Stories de seu Instagram em um almoço em família.

Em seu feed, Virginia compartilhou um clique ao lado do marido e da herdeira e um registro do teste de gravidez, confirmando o anúncio. "Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném p alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre", celebrou a famosa.

Vale lembrar que o casal já havia revelado sobre o desejo de ter mais filhos num futuro próximo.

Confira os registros de Virginia no almoço em família: