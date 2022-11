Virgínia Fonseca impressiona ao mostrar detalhe da aparência da filha: ''O olho''

Filha mais nova de Virgínia Fonseca, Maria Flor, exibiu olhinhos marcantes em foto e chamou a atenção

A influenciadora Virgínia Fonseca (23) encantou ao mostrar um detalhe da aparência da filha mais nova, Maria Flor, que nasceu no último mês. Nesta segunda-feira, 21, enquanto esperavam o voo para Portugal, a famosa registrou uma foto do rosto da pequena e chamou a atenção.

Enquadrando bem a carinha da herdeira caçula, a esposa do cantor Zé Felipe (24) deu um show de fofura ao mostrar os olhinhos claros da irmã de Maria Alice (1).

"O olho", espantou-se e derrete-se Virgínia Fonseca ao exibir a cor e o formato dos olhos da menina, que já foi apontada como a "cópia" do pai.

Ainda nesta segunda-feira, 21, a influenciadora e Zé Felipe receberam críticas ao contarem que estavam viajando para Portugal com as filhas.

Veja:

Virgínia Fonseca se revolta após filha ser chamada de feia

A influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe ficaram indignados ao verem comentários criticando a aparência de sua filha recém-nascida, Maria Flor. Ao receber uma mensagem de uma pessoa chamando a herdeira de feia, a famosa logo se pronunciou.

"Zé Felipe está P da vida com a mulher que falou que a Maria Flor é feia", falou a nora de Poliana Rocha (45) e Leonardo (59) que vem mostrando alguns cliques da garota desde seu nascimento na última semana.

Virgínia Fonseca então comentou o que sentiu ao ver o xingamento para sua caçula. "Não vou mentir, fiquei brava na hora, mas já passou a raiva porque eu entendi que uma pessoa para fazer um comentário desses é mal-amada", afirmou ela.

"Não vou ficar com raiva, estou com dó. Vou abstrair, esquecer esse post dela e pronto. Mas o Zé Felipe está possesso", comentou. O cantor chegou a fazer um print do post e compartilhar em suas redes xingando a mulher.

