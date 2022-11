Virgínia Fonseca explode o fofurômetro com foto da filha caçula dormindo: ''Cópia do Zé''

Maria Flor, filha caçula de Virgínia Fonseca, roubou a cena na rede social ao surgir em nova foto dormindo

A influenciadora Virgínia Fonseca (23) encantou ao compartilhar um novo clique da filha caçula, Maria Flor, de apenas algumas semanas de vida. Neste sábado, 12, ela mostrou a herdeira mais nova dormindo e deu um show de fofura para seus seguidores.

Segurando a mão da pequena, a esposa de Zé Felipe (24) esbanjou amor no registro e falou sobre o sentimento de ser mãe de mais uma menina.

"Flor, te amo tanto que chega dói! Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor", escreveu Virgínia Fonseca para a garota.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a netinha do cantor Leonardo (59) e de Poliana Rocha (45) dormindo toda estilosa e viram semelhanças dela com o pai. "Que amor gente", derreteram-se os internautas. "Cópia do Zé Felipe", disseram os fãs.

Virgínia Fonseca se revolta após filha ser chamada de feia

A influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe ficaram indignados ao verem comentários criticando a aparência de sua filha recém-nascida, Maria Flor. Ao receber uma mensagem de uma pessoa chamando a herdeira de feia, a famosa logo se pronunciou.

"Zé Felipe está P da vida com a mulher que falou que a Maria Flor é feia", falou a nora de Poliana Rocha e Leonardo que vem mostrando alguns cliques da garota desde seu nascimento na última semana.

Virgínia Fonseca então comentou o que sentiu ao ver o xingamento para sua caçula. "Não vou mentir, fiquei brava na hora, mas já passou a raiva porque eu entendi que uma pessoa para fazer um comentário desses é mal-amada", afirmou ela.

