Virginia e Zé Felipe viajam para Portugal com as filhas e recebem críticas dos seguidores

Virginia e Zé Felipe levam as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em viagem para Portugal e recebem críticas dos internautas

Nesta segunda-feira, dia 21, a influenciadora Virginia Fonseca (23) e seu marido, o cantor sertanejo Zé Felipe (24) embarcaram em uma viagem para Portugal, e resolveram levar as filhas, Maria Alice (2 anos) e Maria Flor, que tem apenas 1 mês de vida. A influencer publicou em seu Instagram uma foto da família dentro do avião e escreveu: “Alô Malta, estamos chegando, que Deus nos acompanhe”, escreveu referindo-se ao país de Malta, perto de Portugal.

Apesar de aparecer em seus stories vibrando pela primeira viagem internacional da pequena Maria Flor, Virginia recebeu algumas críticas por levar a recém-nascida, ainda sem tomar todas as vacinas necessárias. “Podem falar o que quiser mais e muita irresponsabilidade viajar com uma criança com menos de 2 meses sem ter tomado nenhuma vacina necessária que Deus a proteja”, escreveu uma seguidora. “Até esses dias estava reclamando de dor, agora já tá ótima”, escreveu outra, apontando para as dores de cabeça, que a influencer se queixa frequentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia também aproveitou para mostrar o seu aerolook, camiseta básica, calça de moletom, meias e chinelo. E também mostrou o look usado por Maria Alice, que estava toda arrumada, com bolsinha rosa, tênis branco, calça jeans e blusa rosa.

Virginia mostra aerolook - Instagram

Virginia mostra aerolook de Maria Alice - Instagram

Virginia vibra com primeira viagem internacional de Maria Flor - Instagram

Virginia passa por dificuldades durante o banho antes de viagem

Um pouco antes de embarcar com a família para Portugal, Virginia mostrou que é gente como a gente ao compartilhar um problema em sua mansão: a falta de água. "Vou ter que terminar meu cabelo na pia, [porque] não saiu todo o condicionador", contou a influencer.

No final, ela deu um jeitinho de resolver o problema: “Dá-lhe desodorante, perfume, lenço umedecido e vamos embora", escreveu a mãe de Maria Flor e Maria Alice nos stories.