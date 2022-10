Thaila Ayala e Renato Góes levam o filho de nove meses em exposição: ''Uma fofura''

Ao lado do marido, Renato Góes, atriz Thaila Ayala compartilha passeio em família e mostra reação do filho, Francisco, com exposição

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 09h22

A atriz Thaila Ayala (36) encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento especial na companhia da família na terça-feira, 25!

A artista curtiu passeio no Rio de Janeiro ao lado do filho, Francisco, de apenas 10 meses, e do marido, o ator Renato Góes (35), que dá vida a Tertulinho na novela das seis, Mar do Sertão.

Os papais corujas levaram o pequeno para ver a exposição sobre o escultor americano Alexander Calder e o pintor espanhol Joan Miró. No seu perfil do Instagram, a famosa compartilhou um vídeo mostrando a reação do pequeno com as obras expostas.

"Chico pirou em Miró, mas foi Calder que ele quis porque quis levar pra casa. Reparem a obsessão do menino!", se divertiu Thaila Ayala ao legendar o post.

"Passeio delícia", disse Renato nos comentários da publicação. "Demais pro meu coração! Francisco + Calder e Miro", se derreteu a madrinha de Chico, Fiorella Mattheis. "Família linda", elogiou uma fã. "Lindos demais. Chico é uma fofura!", babou outra. "Família linda!! O Francisco é lindo e muito esperto", destacou mais uma.

Vale lembrar que Thaila e Renato celebraram três anos de união com uma comemoração luxuosa no início do mês.

Confira o passeio da família de Thaila Ayala e Renato Góes:

