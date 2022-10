Thaila Ayala e Renato Góes celebram três anos de união com comemoração luxuosa

Atores Thaila Ayala e Renato Góes, pais de Francisco, completam três anos de casamento e celebram noitada em hotel luxuoso no Rio

O casal de atores Thaila Ayala (36) e Renato Góes (35) completou mais um ano de casamento e não deixou a data passar em branco!

Celebrando três anos de casamento, os pais do pequeno Francisco, de apenas 10 meses, curtiram momento romântico a sós em um hotel luxuoso no Rio de Janeiro. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou diversos cliques do fim de semana em clima de muito romance com o amado, que interpreta Tertulinho na novela Mar do Sertão.

No domingo, 09, a famosa aproveitou para se declarar para Renato. Nos registros, os dois posaram coladinhos e tomando champanhe em vídeo. Em uma das fotos, ela surgiu segurando balões vermelhos em formato de coração.

"Celebrando o amor", escreveu Thaila Ayala ao legendar a postagem, em inglês.

"Foi delicioso", disse Renato nos comentários. "Muito mais amor, união e felicidade para vocês! Que casal mais abençoado!", exaltou um internauta. "Esse casal é uma perfeição, que Deus abençoe sempre", disse outra. "Vocês são perfeitos juntos", destacou uma terceira. "Casal mais lindo do Brasil", exaltou mais uma.

Confira a comemoração de Thaila Ayala e Renato Góes:

Thaila Ayala ostenta corpaço 10 meses após dar à luz

Recentemente, Thaila Ayala deu um show de beleza e boa forma em novas fotos em sua rede social e chamou atenção da web! No sábado, 08, a famosa compartilhou fotos curtindo um hotel de alto padrão no Rio de Janeiro e se destacou com seu corpaço escultural. Usando um biquíni estiloso, a esposa de Renato Góes ostentou suas curvas torneadas e impressionou com sua barriga sarada após 10 meses do nascimento de seu filho Francisco.

