Na cachoeira, Thaila Ayala exibe boa forma e impressiona a web: ''Gata demais''

Thaila Ayala colocou o corpão para jogo ao aproveitar o dia na cachoeira e deixou os seguidores babando

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 17h57

Thaila Ayala (36) também resolveu aproveitar o sol que saiu nesta quinta-feira, 20. A atriz curtiu o dia na cachoeira e compartilhou vídeos e exibiu o dia e o corpaço roubou a cena.

Com um biquíni preto fininho, a artista renovou o bronzeado na área externa da casa e aproveitou um banho de cachoeira para lavar a alma.

"Quando o sol sai as gatas fazem a festa", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não pouparam elogios para a famosa. "A gata mais incrível do universo", "Gata demais", "Linda demais! Maravilhosa", dispararam eles nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

THAILA AYALA E RENATO GÓES CELEBRAM 10 MESES DO FILHO

A atriz Thaila Ayala (36) dividiu com seus seguidores nas redes sociais, uma sequência de registros de mais um mesversário do pequeno Francisco, que completou 10 meses. Através de seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou uma sequência de fotos mostrando a comemoração simples dos dez meses do pequeno.

Ao lado de Renato Góes (35), ela surgiu segurando Francisco em frente a um bolo de aniversário, sorridentes, a família esbanjou simpatia e amor nos registros.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!