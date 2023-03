Thaila Ayala deixa barrigão à mostra em ensaio com Renato Góes e o filho: ''Ô sorte''

Na reta final da gravidez de Tereza, atriz Thaila Ayala encanta ao surgir em lindas fotos com o marido, Renato Góes, e o primogênito Francisco

A atriz Thaila Ayala (36) está radiante na reta final da segunda gestação! Na manhã desta quinta-feira, 30, a artista encheu seu feed de amor ao dividir lindos cliques em família!

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou registros de um ensaio fotográfico feito por Luiza Ferraz em que aparece ao lado do maridão, Renato Góes (36), e do filho do casal, Francisco, de um ano.

Grávida de uma menininha, que vai se chamar Tereza, a mãe coruja posou usando apenas calça jeans nas fotos cheias de chamego, cobrindo os seios com os cabelos. O pequeno Chico também surgiu sem roupa no colo da atriz e ao lado do pai.

"F A M Í L I A. Ô sorte!", disse Thaila na legenda do post. "Minha vida", declarou Góes nos comentários, elogiando ainda o trabalho da fotógrafa. "Deus abençoe vocês!", desejou Camilla Camargo. "Coisa mais linda", "Família linda", "Que bênção!", elogiaram alguns fãs.

Recentemente, Thaila encantou ao surgir usando uma camisa aberta durante ensaio em meio à natureza. "Depois que fui morada aprendi o real significado de lar!", se derreteu. A famosa também usou a web para falar sobre as dificuldades que enfrentou durante a gravidez.

Confira o ensaio de Thaila Ayala com Renato Góes e o filho Francisco:

Thaila Ayala exibe barrigão e impressiona a web

Chegando na reta final da gestação, Thaila Ayala mostrou seu barrigão e impressionou com tanta beleza. Isso porque, nos registros compartilhados na web, a esposa de Renato Góes apareceu toda produzida e com uma blusa cropped, deixando o abdômen redondinho à mostra.

"Bunitaaa pra caramba. De um trabalho lindão que está vindo por aí!", contou Thaila Ayala ao surgir arrumada e deslumbrante com maquiagem, brincos grande e look estiloso.

