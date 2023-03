Vai nascer? Thaila Ayala exibe barrigão e impressiona: ''Mulher mais linda''

Grávida de uma menina, Thaila Ayala exibe barrigão ao surgir produzida para ensaio e impressiona com beleza

A atriz Thaila Ayala (36) está grávida de uma menininha, que vai se chamar Tereza e será a irmã de Francisco, de um ano. Chegando na reta final da gestação, a famosa mostrou seu barrigão e impressionou com tanta beleza.

Isso porque, nos registros compartilhados nesta quarta-feira, 29, a esposa de Renato Góes (36) apareceu toda produzida e com uma blusa cropped, deixando o abdômen redondinho à mostra.

"Bunitaaa p caramba. De um trabalho lindão que está vindo por aí!", contou Thaila Ayala ao surgir arrumada e deslumbrante com maquiagem, brincos grande e look estiloso.

Não demorou para nos comentários a mamãe receber uma chuva de elogios. "Você é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida", declarou Renato Góes para a amada. "Que linda", admiraram os fãs as imagens.

Veja as fotos de Thaila Ayala:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala desabafa sobre as dificuldades durante a gravidez: ''Fui julgada e questionada''

A atriz Thaila Ayala, que está esperando seu segundo bebê, usou as redes sociais recentemente para falar um pouco sobre questões da gravidez.

Em vídeo publicado no Instagram, a artista comentou sobre as dificuldades durante a gestação e os problemas que tem que enfrentar por conta do julgamento das pessoas.

"Precisamos falar sobre mais uma cobrança na vida da mãe. Sim, da gestante. A cobrança de que ela esteja absolutamente sempre feliz aqui, radiante, exalando gratidão na gestação. Qualquer outro sentimento não tão bom assim que ela venha ter, ou melhor, que ela venha se expressar, porque ter, ela vai ter ali escondidinho", iniciou.

"Enfim, tudo é colocado em cheque. 'Nossa, nem merecia tá grávida', 'nem merece ser mãe', 'ué, engravidou de novo por quê?'... Como se a dor, eu to falando de dor, dor física, psicológica, o incômodo, o medo, as doenças fossem algo comum e obrigatório de se passar sem reclamar. Como se reclamar invalidasse o direito dessa mãe de gerar", continuou ela.

Em seguida, Thaila contou sobre sua experiência durante a gestação de seu primogênito, Francisco, do casamento com Renato Góes."Na gravidez do Chico, eu tive uma depressão, eu nunca tinha tido uma depressão antes, pesadíssima. Só quem passou por isso sabe da dor que eu to falando. O resto da humanidade que não sabe devia se calar, né? Porque a gente não pode falar do que a gente não sabe. Me parece certo", disse.

Ayala relembrou as dores e sintomas que teve. "Entre todas as outras dores e sintomas terríveis, como enjoo que eu tive durante oito meses, azia, má digestão, dor nas costas, porque eu tenho hérnia de disco, artrose, a dor abdominal, porque eu tive uma distensão muscular horrível, e pra fechar, uma doença raríssima chamada Síndrome de Hellp, que mata a mãe e o bebê. Eu entrei no centro cirúrgico tendo que escolher quem salvaria. Se desse pra salvar. Então, de novo, só quem passou por isso sabe da dor", reforçou a atriz.

Ao falar dos comentários que recebeu durante a atual gestação, ela contou: "Engravidei sem querer, mesmo com coito interrompido, fica a dica", disse ela, ressaltando que engravidaria quantas vezes fossem necessárias para ter a vida do filho e que reclamaria das dores igualmente.