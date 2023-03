Thaila Ayala desabafa sobre as dificuldades durante a gravidez: ''Fui julgada e questionada''

Grávida de uma menina, Thaila Ayala faz reflexão sobre as cobranças durante a gravidez e relembra sintomas e dores que enfrentou

A atriz Thaila Ayala (36), que está esperando seu segundo bebê, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para falar um pouco sobre questões da gravidez.

Em vídeo publicado no Instagram, a artista comentou sobre as dificuldades durante a gestação e os problemas que tem que enfrentar por conta do julgamento das pessoas que não sabem nada sobre maternidade.

"Precisamos falar sobre mais uma cobrança na vida da mãe. Sim, da gestante. A cobrança de que ela esteja absolutamente sempre feliz aqui, radiante, exalando gratidão na gestação. Qualquer outro sentimento não tão bom assim que ela venha ter, ou melhor, que ela venha se expressar, porque ter, ela vai ter ali escondidinho", iniciou.

"Enfim, tudo é colocado em cheque. 'Nossa, nem merecia tá grávida', 'nem merece ser mãe', 'ué, engravidou de novo por quê?'... Como se a dor, eu to falando de dor, dor física, psicológica, o incômodo, o medo, as doenças fossem algo comum e obrigatório de se passar sem reclamar. Como se reclamar invalidasse o direito dessa mãe de gerar", continuou ela.

Em seguida, Thaila contou sobre sua experiência durante a gestação de seu primogênito, Francisco, do casamento com Renato Góes (36), de quem está esperando mais um bebê, desta vez, uma menina que vai se chamar Tereza. "Na gravidez do Chico, eu tive uma depressão, eu nunca tinha tido uma depressão antes, pesadíssima. Só quem passou por isso sabe da dor que eu to falando. O resto da humanidade que não sabe devia se calar, né? Porque a gente não pode falar do que a gente não sabe. Me parece certo", disse.

Ayala relembrou as dores e sintomas que teve. "Entre todas as outras dores e sintomas terríveis, como enjoo que eu tive durante oito meses, azia, má digestão, dor nas costas, porque eu tenho hérnia de disco, artrose, a dor abdominal, porque eu tive uma distensão muscular horrível, e pra fechar, uma doença raríssima chamada Síndrome de Hellp, que mata a mãe e o bebê. Eu entrei no centro cirúrgico tendo que escolher quem salvaria. Se desse pra salvar. Então, de novo, só quem passou por isso sabe da dor", reforçou a atriz.

Ao falar dos comentários que recebeu durante a atual gestação, ela contou: "Engravidei sem querer, mesmo com coito interrompido, fica a dica", disse ela, ressaltando que engravidaria quantas vezes fossem necessárias para ter a vida do filho e que reclamaria das dores igualmente.

Na legenda da postagem, ela começou escrevendo: "No meu caso, gestar nunca foi um mar de rosas, muito pelo contrário. Eu nunca estive plena e completamente feliz. Eu tive doenças reais, que tornaram o processo de gestar muito mais complicado. Eu fui julgada e questionada inúmeras vezes."

"Por isso eu resolvi vir aqui, contar a minha história, e dizer pra você, gestante, que está no seu limite físico e/ou psicológico, que estamos juntas. E ninguém vai ser mais ou menos mãe por isso. Reclamar de dor jamais invalidará nosso amor. Como foi encarar essa gestação cheia de percalços por aí?", questionou às seguidoras.

