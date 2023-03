Renato Góes se despede de Mar do Sertão após morte de personagem

Ator Renato Góes dá adeus para novela Mar do Sertão depois de morte de Tertulinho em último capítulo

Nesta sexta-feira, 17, o ator Renato Góes se despediu de seu personagem, o vilão Tertulinho, da novela Mar do Sertão, após a exibição do último capítulo da novela da Rede Globo. Em uma cena bastante emocionante, o irmão de Zé Paulino, vivido por Sergio Guizé, acabou bebendo um chá envenenado preparado por sua própria mãe, Deodora, interpretada por Débora Bloch, morrendo em seus braços.

Através de suas redes sociais, o ator casado com Thaila Ayala decidiu escrever uma linda homenagem para seu personagem na produção. “Foi-se Tertulinho, o amarelo mais amarelo de todos. Se encontrou com o único mau irremediável. Foi bom. Te amei. Muito obrigado pelo carinho de todos!”, escreveu o ator em seu perfil oficial no Twitter.

Mesmo sendo bem recebida pelos fãs de teledramaturgia, alguns internautas ficaram bastante insatisfeitos com o final vivido pelo personagem de Renato. “Tertulinho errou? Sim! Mas não merecia esse fim”, disse um. “Sem palavras! Tertulinho foi um grande personagem. Deu vários enredos em Mar do Sertão”, comentou outro.

Foi-se Tertulinho, o amarelo mais amarelo de todos. Se encontrou com o único mal irremediável… Foi bom. Te amei. #MarDoSertão@tvglobo muito obrigado pelo carinho de todos! ❤️ pic.twitter.com/uqOwv8cgfN — Renato Góes (@renatogoess) March 17, 2023

Thaila Ayala conta história sobre a gatinha que resgatou e adotou

A atriz Thaila Ayala emocionou seus seguidores recentemente ao compartilhar a história de uma de suas gatinhas! Ao publicar um vídeo em seu feed no Instagram, a artista contou que se deparou com o animal em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro há sete meses e que não pensou duas vezes para fazer o resgate.

A famosa ainda falou que se surpreendeu ao perceber que a gatinha, que recebeu o nome de Glória, estava prenha. "Há sete meses, essa gatinha aí cruzou meu caminho, literalmente. Abandonada no meio de uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro, a Avenida das Américas, ela pulou em frente ao meu carro em movimento no meio do trânsito. Eu, automaticamente, saí do carro no meio do trânsito pra tentar resgatá-la, e eu só não sabia que estava resgatando cinco gatos. Glória estava prenha de quatro filhotes, e por isso, infelizmente, provavelmente, foi abandonada ali, à própria morte", começou falando no registro, mostrando imagens do pet.

