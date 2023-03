Grávida, Thaila Ayala encanta ao mostrar dia de cachoeira com o filho

À espera de uma menina com Renato Góes, Thaila Ayala curte dia em meio à natureza com o filho Francisco e amigos

A atriz Thaila Ayala (36) encheu seu feed de amor nesta quinta-feira, 16, ao compartilhar um momento encantador com o filho em meio à natureza!

Grávida de seu segundo bebê com Renato Góes (36), o Tertulinho de Mar do Sertão, uma menininha que vai se chamar Tereza, a mamãe coruja levou o primogênito Francisco, de um ano, para renovar as energias em cachoeira, na companhia de uma amiga, Thais Martins, e a filha dela, Clara.

Em alguns registros, publicados em seu perfil no Instagram, a famosa mostrou as crianças brincando dentro de sua casa, e Renato com os pequenos no colo.

"Chico e Clara. A gente ama demais essa família aí!!!", escreveu Thaila ao legendar a publicação, arrancando elogios dos seguidores.

"Chico tá a cara do pai, família linda", disse uma seguidora sobre a semelhança de Francisco com Renato. "Ele é super animado kkkk, fofinho demais! Vibes", se derreteu outra. "Que coisa mais fofa", destacou uma terceira. "Que delícia de lugar", comentou mais uma

Confira as fotos de Thaila Ayala em meio à natureza com o filho e amiga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala conta história sobre a gatinha que resgatou e adotou

A atriz Thaila Ayala emocionou seus seguidores recentemente ao compartilhar a história de uma de suas gatinhas! Ao publicar um vídeo em seu feed no Instagram, a artista contou que se deparou com o animal em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro há sete meses e que não pensou duas vezes para fazer o resgate.

A famosa ainda falou que se surpreendeu ao perceber que a gatinha, que recebeu o nome de Glória, estava prenha. "Há sete meses, essa gatinha aí cruzou meu caminho, literalmente. Abandonada no meio de uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro, a Avenida das Américas, ela pulou em frente ao meu carro em movimento no meio do trânsito. Eu, automaticamente, saí do carro no meio do trânsito pra tentar resgatá-la, e eu só não sabia que estava resgatando cinco gatos. Glória estava prenha de quatro filhotes, e por isso, infelizmente, provavelmente, foi abandonada ali, à própria morte", comçou falando no registro, mostrando imagens do pet.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!