Thaila Ayala conta história sobre gatinha que resgatou: ''A adoção é a melhor escolha''

Atriz Thaila Ayala emociona ao revelar como foi o resgate de sua gatinha, Glória, e faz reflexão sobre a importância da adoção

A atriz Thaila Ayala (36) emocionou seus seguidores na segunda-feira, 13, ao compartilhar a história de uma de suas gatinhas!

Ao publicar um vídeo em seu feed no Instagram, a artista, que está à espera de seu segundo bebê com Renato Góes (36), desta vez, uma menina que vai se chamar Tereza, contou que se deparou com o animal em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro há sete meses e que não pensou duas vezes para fazer o resgate.

A famosa ainda falou que se surpreendeu ao perceber que a gatinha, que recebeu o nome de Glória, estava prenha.

"Há sete meses, essa gatinha aí cruzou meu caminho, literalmente. Abandonada no meio de uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro, a Avenida das Américas, ela pulou em frente ao meu carro em movimento no meio do trânsito. Eu, automaticamente, saí do carro no meio do trânsito pra tentar resgatá-la, e eu só não sabia que estava resgatando cinco gatos. Glória estava prenha de quatro filhotes, e por isso, infelizmente, provavelmente, foi abandonada ali, à própria morte", começou falando no registro, mostrando imagens do pet.

"Claro que eu entrei em pânico: 'Meu Deus, quatro, mais um, cinco, mais dois de casa, sete, mais um cachorro'. Mas eu fui com amor e fé, cuidei dos bichinhos, eles vieram, fui atrás de lares responsáveis para adoção, achei dois em São Paulo, fui eu mesma de carro levar (...)", revelou a famosa.

Ela contou que ficou com uma filhotinha, que recebeu o nome Micunha, e a mãe Glória, e comentou sobre o poder de transformação de uma adoção. "Dos novos lares, cheios de amor e parceria, só reforça o que eu já sabia, nada justifica o abandono, nada! E sim, sempre é possível um resgate, um lar temporário e a adoção. A adoção é a melhor escolha do mundo", declarou ela.

Na legenda do post, Thaila ainda escreveu: "Com amor e dedicação tudo é possível!!! Se você não pode resgatar, faça lar temporário, se não puder nenhum dos dois, ajude alguma ONG perto de você, todos os protetores da causa animal estão desesperados lutando pelo básico como ração! Os animais não têm como pedir ajuda, eles dependem de nós! E ADOTE, não há nada mais maravilhoso que o amor desses bichinhos!", disse a atriz, que já é mãe do pequeno Francisco, de um ano.

Confira o vídeo de Thaila Ayala sobre a gatinha que resgatou:

